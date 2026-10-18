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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

پس از اتفاقات ورزشگاه انزلی؛

زنوزی: برخورد نکنند از لیگ کنار می‌کشیم؛ از فدراسیون شکایت می‌کنیم

زنوزی: برخورد نکنند از لیگ کنار می‌کشیم؛ از فدراسیون شکایت می‌کنیم

مالک باشگاه تراکتور تبریز درباره بیرون آمدن تیمش از زمین مسابقه با ملوان در انزلی واکنش نشان داد و گفت: اگر برخورد نکنند از لیگ برتر هم کنار خواهیم کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی مالک تراکتور با اشاره به بیرون کشیدن این تیم قبل از سوت آغاز مسابقه امروز با ملوان بندرانزلی از هفته نهم لیگ برتر در پاسخ به شعارهای توهین آمیز تماشاگران منتسب به ملوان گفت: اگر بازی در یک فضای عادلانه برگزار نشود و بخواهند تراکتور را بازنده اعلام کنند به صورت رسمی از ادامه مسابقات لیگ‌برتر انصراف خواهیم داد و علیه فدراسیون فوتبال در مجامع بین‌المللی شکایت طرح خواهیم کرد.

شایان ذکر است دیدار تیم های ملوان و تراکتور قرار بود از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شود که به دلیل درگیری تماشاگران دو تیم با خروج اعضای تراکتور از چمن مسابقه و لغو بازی همراه شد.

کد مطلب 6981862

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      0 1
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      تراکتور نباید حاشیه سازی کند این مسئولان مسابقه هستند که تصمیم میگیرند
    • ایران همدل IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      2 0
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      تیم صد حاشیه و جنجالی و بدون موفقیت در آسیا فقط تراکتور

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