به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نهاوندی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی صندوق ملی محیط‌زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری بانک عامل، امکان بهره‌مندی واحدهای واجد شرایط از تسهیلات مالی را برای اجرای طرح‌های کنترل و کاهش آلودگی فراهم کرده است.

وی افزود: این تسهیلات برای اجرای طرح‌هایی از جمله اصلاح و به‌روزرسانی تجهیزات، استفاده از فناوری‌های کم‌آلاینده، مدیریت پسماند و پساب صنعتی و کاهش مصرف انرژی و منابع طبیعی قابل استفاده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: اجرای طرح‌های پیشگیری از آلودگی آب، خاک و هوا نیز از جمله اقداماتی است که واحدهای متقاضی می‌توانند در چارچوب این تسهیلات دنبال کنند.

افزایش بهره‌وری در کنار کاهش آلودگی

نهاوندی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی برای بهبود وضعیت محیط‌زیستی صنایع گفت: حمایت از طرح‌های واجد شرایط می‌تواند روند اجرای اقدامات کنترلی را تسریع کند و آثار نامطلوب فعالیت‌های اقتصادی بر محیط‌زیست را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کمک به رعایت ضوابط محیط‌زیستی، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و حرکت صنایع به سمت تولید پایدار شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به ضرورت بررسی شرایط متقاضیان بیان کرد: دریافت این تسهیلات به احراز شرایط واحد متقاضی، بررسی فنی و محیط‌زیستی طرح، رعایت ضوابط مربوط و تأیید بانک عامل بستگی دارد.



وی ادامه داد: واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و معدنی متقاضی برای اطلاع از شرایط و مدارک مورد نیاز، نرخ سود، سقف تسهیلات و دوره بازپرداخت باید به مراجع رسمی صندوق ملی محیط‌زیست و سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه کنند.



نهاوندی تصریح کرد: تسهیلات صندوق ملی محیط‌زیست با هدف پشتیبانی از طرح‌های کاهش آلایندگی، بهبود فرایندهای تولید و استفاده مسئولانه‌تر از منابع طبیعی در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار می‌گیرد.

