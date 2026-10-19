به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری‌راد روز دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مراغه گفت: با تصویب شورای آموزش و پرورش، تشکلی تحت عنوان شورای مشورتی دانش آموزان مدارس شهرستان با برگزاری انتخابات، تاسیس و راه اندازی خواهد شد.

وی رویکرد اصلی شورای مشورتی دانش آموزی مراغه را پاسخ به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مختلف این قشر عنوان کرد و افزود: در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح می‌توان آن را به صورت آزمایشی در استان و سپس در کل کشور عملیاتی کرد.

وی با تاکید بر اینکه شورای مشورتی دانش آموزان مراغه به هیچ عنوان جنبه تشریفاتی نخواهد داشت پیشنهاد داد: همزمان با برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدارش در هشتم آبان ماه، انتخابات شورای مشورتی نیز برگزار و نفرات آن از دانش آموزان دختر و پسر برگزیده شوند.

فرماندار مراغه با اشاره به اینکه دوران کرونا و نیز جنگ‌های تحمیلی اخیر مانع بزرگی بر سر راه آموزش حضوری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی شد اظهار کرد: همین عوامل به نوعی سرخوردگی در بین برخی دانش آموزان به وجود آورد.

امیری راد یادآور شد: همین عامل باعث بروز انواع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در میان دانش آموزان شد که برای برون رفت از آن باید از هم اکنون راهکارهای مقابله را بررسی و عملیاتی کرد که یکی از مهمترین این راه ها، دخالت دادن دانش آموزان در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها است.

وی حضور و مشارکت افراد تاثیرگذار، نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه را برای بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی نسل جدید خواستار شد و گفت: باید مسئولان و والدین شنونده‌های خوبی برای فرزندان و دانش آموزان باشند.