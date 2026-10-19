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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

ثبت دمای ۳۵ درجه در چهار نقطه گلستان؛ گرگان خنک‌ترین شد

ثبت دمای ۳۵ درجه در چهار نقطه گلستان؛ گرگان خنک‌ترین شد

گرگان- کلاله، اینچه‌برون، آق‌قلا و آزادشهر با ثبت دمای ۳۵ درجه سلسیوس، گرم‌ترین مناطق گلستان در روز دوشنبه بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان، دمای هوا در روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در برخی مناطق استان به ۳۵ درجه سلسیوس رسید و کمینه دمای ثبت‌شده در گرگان ۱۶ درجه بود.

داده‌های اداره‌کل هواشناسی گلستان نشان می‌دهد کلاله، اینچه‌برون، آق‌قلا و آزادشهر با ثبت بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس، گرم‌ترین مناطق گزارش‌شده استان در این روز بودند.

همچنین پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه، گرگان، مینودشت، گنبدکاووس و علی‌آبادکتول بیشینه دمای ۳۴ درجه را ثبت کردند.

بر اساس این گزارش، بیشینه دمای هوا در انبارالوم به ۳۴ درجه، هاشم‌آباد به ۳۳ درجه، مراوه‌تپه به ۳۳ درجه و در بندرترکمن و بندرگز به ۳۱ درجه سلسیوس رسید. ایستگاه کارکنده نیز بیشینه دمای ۳۰ درجه را ثبت کرد.

در بخش کمینه دما، پس از گرگان با ۱۶ درجه، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ۱۵ درجه سلسیوس کمترین دمای ثبت‌شده در میان ایستگاه‌های اعلام‌شده را داشت.

کد مطلب 6983299

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