به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد میرزایی، اظهار کرد: مرزبانان مستقر در مرزهای پایگاه دریابانی قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز در حوزه استحفاظی مطلع شدند و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از ساعتی تعقیب و گریز موفق به توقیف یک فروند شناور و کشف مقادیر قابل‌توجهی کالای قاچاق شدند.

سرپرست پایگاه دریابانی قشم با اشاره به اقلام کشف شده، بیان کرد: در این عملیات ۳۹۷ هزار و ۷۴۶ عدد بیسکویت، ۴ هزار و ۹۸۸ قوطی روغن، ۲۰۳ هزار و ۵۶۷ قوطی نوشیدنی و ۷۱۷ دستگاه کولر گازی قاچاق کشف شد.

میرزایی در پایان با اشاره به دستگیری ۶ متهم در این عملیات، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۲۱۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.