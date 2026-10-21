حقیقت در مورد پرسیپولیس چیز دیگری است؛ طبیعی بود قعرنشین را ببریم!

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند پرسپولیس در لیگ برتر فصل جاری فوتبال کشور قضاوت درباره مدعیان قهرمانی را به زمان دیگری موکول کرد و تداوم روند تاکتیکی را یکی از مهم ترین مواردی دانست که باید تارتار در پرسپولیس ایجاد کند.

طبیعی بود قعرنشین را ببریم

سرمربی پیشین پرسپولیس درباره برد ۳ بر صفر این تیم مقابل مس شهربابک در هفته نهم لیگ برتر گفت: باید عملکرد پرسپولیس را از ابتدای لیگ برتر تا کنون مورد بررسی قرار دهیم. طبیعی بود پرسپولیس با چنین بازیکنان بتواند مقابل تیم قعرنشین بازی را در اختیار داشته باشد اما مهم ترین نکته حفظ روند تیم است که باید زنجیره پیروزی های متوالی رعایت شود.

او ادامه داد: شهربابک به تازگی وارد چرخه لیگ برتری ها شده است و انتظاری برای یقه گیری نمی توانستیم داشته باشیم. پرسپولیس بود که نقش خود را به عنوان مدعی قهرمانی به خوبی ایفا کرد تا در صدر جدول بماند. قطعا همه می دانیم صدرنشینی فعلی باعث کسب جام نمی شود اما همین شرایط به عزت نفس تیمی کمک می کند. تیمی که بردن را عادت خود بداند باختن را زهر و تلخ می داند.

روند سینوسی حذف شود

درخشان در خصوص روند نتیجه گیری سرخپوشان پایتخت تصریح کرد: اگر بخواهیم امتیازات جمع آوری شده را ملاک قرار دهیم قطعا نمره پرسپولیس عالی است اما حقیقت چیز دیگری است! پرسپولیس یا هر تیمی که دنبال قهرمانی است می خواهد باید ریتم و شیوه نمایش خود را ادامه دهد و عملکرد سینوسی را کنار بگذارد.

او افزود: پرسپولیس در تقابل با خیبر خوب نبود و مقابل مس خیلی باانگیزه و هدفمند بازی کرد. این روند را باید در یک خط مشخص نگه دارد و اجازه ندهد روند سینوسی و حال خوب و حال بد در هر هفته به وجود بیاید. تیمی که انگیزه بردن را حفظ کند با ذهنیت برنده وارد زمین می شود که برای تیمی همچون پرسپولیس یک نعمت محسوب می شود.

دور رفت جام می‌آورد

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به این موضوع که فعلا وقت سنجش شانس تیم های مدعی قهرمانی نیست، یادآور شد: الان هر صحبتی درباره قهرمانی یک تیم خاص، خام است. دور رفت باید تمام شود چون در همین بازی هاست که میزان امتیازات جمع آوری شده اهمیت دارد چون در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز قهرمانی در پایان فصل شود

وی درباره خروج تفکر دفاعی از ذهن مهدی تارتار از زمان سرمربیگری در پرسپولیس یادآور شد: درباره این مورد هم باید صبوری کرد و دید آیا روند مثبت پرسپولیس حفظ می شود یا هربازی با دیگری فرق دارد.