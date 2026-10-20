محمودی: ۶۶ درصد جمعیت کرمانشاه زیر پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بیمه سلامت، محمودی، مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه، به همراه جمعی از کارکنان این اداره کل با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، دیدار و درباره اقدامات و برنامه‌های این مجموعه در زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای و حمایت از بیمه‌شدگان گفت‌وگو کرد.

محمودی در این دیدار با اشاره به گستره پوشش بیمه سلامت اظهار کرد: بیش از نیمی از جمعیت کشور و ۶۶ درصد جمعیت استان کرمانشاه زیر پوشش این بیمه قرار دارند.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران از طریق صندوق‌های کارکنان دولت، سایر اقشار، روستاییان و عشایر، سلامت همگانی ایرانیان و صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، خدمات بیمه‌ای و حمایتی ارائه می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه، راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج را از اقدامات مهم این سازمان دانست و تصریح کرد: این صندوق نقش مؤثری در حمایت از بیماران نیازمند و کاهش هزینه‌های درمانی آنان دارد.

محمودی با اشاره به خدمات سامانه تلفنی ۱۶۶۶ خاطرنشان کرد: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی در سراسر کشور فعال است و درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از طریق آن، در صورت نیاز، به استان مربوط ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پاسخ داده شود.

وی در ادامه با تشریح وضعیت مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: یک‌هزار و ۴۶۳ مرکز و مؤسسه درمانی دولتی و خصوصی در استان کرمانشاه با بیمه سلامت همکاری دارند و به‌طور میانگین ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان به این مراکز پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه، تسریع در پرداخت مطالبات مراکز درمانی را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و بر اهمیت تداوم همکاری با مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ضمن تبریک هفته بیمه سلامت از اقدامات و خدمات این مجموعه در استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از بیمه‌شدگان و کاهش مشکلات درمانی مردم اظهار کرد: خدمت به بیماران و تلاش برای کاهش دشواری‌های درمانی آنان از برکات فعالیت در حوزه بیمه سلامت است و دعای خیر بیماران، پاداش معنوی ارزشمندی برای فعالان این عرصه به شمار می‌رود.