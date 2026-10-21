https://mehrnews.com/x3dp5b ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۲ کد مطلب 6984664 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۲ آغاز رزمایش بزرگ ۵۰ هزار جانفدای اراک اراک- در این ویدئو تصاویری از دقایق آغازین رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان، در میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6984664 کپی شد مطالب مرتبط حضور۱۰۰ هزارنفری مردم سرزمین آفتاب در رزمایش جانفدا؛نمایش اقتدار ملی اعلام آمادگی ۵۰ هزار نفر برای حضور در رزمایش «جانفدا» اراک ۶۰ هزار نفر در رویداد «جانفدا» در اراک سازماندهی میشوند برچسبها رزمایش جانفدایان ایران اراک
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