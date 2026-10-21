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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۲

آغاز رزمایش بزرگ ۵۰ هزار جان‌فدای اراک

آغاز رزمایش بزرگ ۵۰ هزار جان‌فدای اراک

اراک- در این ویدئو تصاویری از دقایق آغازین رزمایش ۵۰ هزار نفری جان‌فدایان، در میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6984664

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