محکومیت میلیاردی استقلال خوزستان در کمیته تعیین وضعیت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

با توجه به شکایت احمدرضا جلالی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۱۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۱ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت کنعان طاهرنژاد از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۵ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت امیر پاکدل از باشگاه سپیدرودشت، کمیته وضعیت با توجه به تصحیح به دادنامه ۵۶۹۵ از مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۱۳ میلیون و ۳۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی‌حقی داد.