به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بارها به خاطر التماسش برای دریافت جایزه نوبل و دستاورد سازی های خیالی به همین منظور مورد تمسخر قرار گرفته بار دیگر خواهان دریافت جایزه صلح نوبل شد و این بار جایزه پولیتزر را نیز به آن افزود.

این حرکت ترامپ موجی از انتقادات و تمسخرها را علیه وی برانگیخت. ترامپ مدعی شد که به دلیل نوشته هایش شایسته دریافت جایزه پولیتزر است اما نه جایزه صلح را دریافت کرده و نه جایزه پولیتزر را.

وی ادعا کرد که باید جایزه پولیتزر را به دلیل نوشته هایش دریافت می کرد. ترامپ همچنین درباره شایستگی برندگان این جایزه به ویژه افرادی که به دلیل پوشش خبری تحولات مربوط به روسیه مورد تقدیر قرار گرفته اند ابراز تردید کرد.

هنوز مشخص نشده که ترامپ به کدام نوشته هایش برای دریافت جایزه پولیتزر اشاره دارد. اگر چه او چندین کتاب منتشر کرده است اما بسیاری از این آثار با همکاری نویسندگان حرفه ای نوشته شده اند.

یکی از مورد بحث ترین آثار منتشر شده ترامپ کتاب هنر معامله در سال ۱۹۸۷ است اما نقش واقعی او در نگارش این کتاب جنجال برانگیز شده است چرا که تونی شوارتز نویسنده همکار او اعلام کرده بخش عمده آن را بدون مشارکت قابل توجه ترامپ نوشته است.

شوارتز همچنین گفت که از وی خواسته شده بود انتقادهای مطرح شده علیه ترامپ را حذف کند. شوارتز بارها از مشارکت در نگارش این کتاب ابراز پشیمانی کرده و به شدت از ترامپ انتقاد کرده است.