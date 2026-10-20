به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های هواشناسی خوزستان، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۵۴ درصد گزارش شده است. این پایش مربوط به بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۲۷ مهر تا ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ است.

طی این مدت پس از شوش، شهرهای ایذه و هندیجان با ۷۰ درصد، گتوند با ۶۸ درصد و شادگان با ۶۶ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کردند. همچنین ایستگاه‌های صفی‌آباد دزفول ۶۲ درصد، بهبهان ۶۱ درصد، آبادان، رامشیر و هویزه ۶۰ درصد، امیدیه ۵۹ درصد، کشاورزی اهواز ۵۸ درصد، بندر ماهشهر ۵۶ درصد و فرودگاه اهواز ۵۲ درصد رطوبت را گزارش دادند.

بر اساس این گزارش، میزان رطوبت در بستان ۴۸ درصد، مسجدسلیمان ۴۷ درصد، شوشتر ۴۶ درصد، رامهرمز ۴۴ درصد، آغاجاری ۴۳ درصد، لالی ۴۱ درصد و دزپارت ۳۸ درصد ثبت شد؛ در حالی که کمترین میزان رطوبت نسبی با ۲۷ درصد متعلق به ایستگاه حسینیه بود.