یکتا: جبهه فرهنگی انقلاب باید به میدان حل مسائل مردم بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا، عصر شنبه در نشست با فعالان فرهنگی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز میدان فعالیت فرهنگی جدی‌تر از گذشته شده و فعالان این عرصه با آزمون‌های دشواری روبه‌رو هستند؛ ازاین‌رو، بیش از هر زمان دیگری به ایمان، اخلاص، اراده و حضور مؤثر در میدان نیاز داریم.

راوی دفاع مقدس، با بیان اینکه بخش مهمی از تحولات امروز در عرصه جنگ شناختی و تأثیرگذاری بر افکار و احساسات جامعه رقم می‌خورد، افزود: دشمن تلاش می‌کند بر ذهن و دل نسل جوان اثر بگذارد و در چنین شرایطی، فعالیت فرهنگی باید متناسب با نیازها، دغدغه‌ها و زبان ارتباطی جوانان بازطراحی شود.

یکتا با تأکید بر ضرورت شناخت نسل‌های جدید، تصریح کرد: نمی‌توان با همان روش‌های گذشته با نوجوانان و جوانان ارتباط برقرار کرد. فعالان فرهنگی باید زبان این نسل را بشناسند، دغدغه‌های آنان را جدی بگیرند و به‌جای فاصله گرفتن از مسائلشان، برای شنیدن حرف‌ها و همراهی با آنان وقت بگذارند.

راوی دفاع مقدس، یکی از ضرورت‌های فعالیت فرهنگی را عبور از نگاه‌های محدود و مجموعه‌محور دانست و گفت: مجموعه‌های فرهنگی، هیئت‌ها، مساجد، مدارس، گروه‌های مردمی و تشکل‌های انقلابی باید به‌جای فعالیت‌های جزیره‌ای و رقابت‌های درون‌گروهی، برای ایجاد یک حرکت هماهنگ و اثرگذار تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی نیروهای مردمی افزود: فعالیت فرهنگی نباید صرفاً به جلسات، برنامه‌ریزی‌ها و ساختارهای اداری محدود شود؛ بلکه باید در متن زندگی مردم حضور داشته باشد و بتواند به مسائل واقعی خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان پاسخ دهد.

یکتا با تأکید بر اینکه فعالان فرهنگی باید در کنار مردم و همراه با دغدغه‌های آنان باشند، خاطرنشان کرد: امروز جامعه به نیروهایی نیاز دارد که علاوه بر ارائه راهکار، برای شنیدن مشکلات مردم، همراهی با آنان و ایجاد امید و اعتماد تلاش کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی سیستان‌وبلوچستان، بر اهمیت حفظ وحدت، انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در این استان تأکید کرد و گفت: تجربه حرکت‌های مردمی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوهای مؤثر برای حل مسائل جامعه باشد؛ الگویی که در آن مردم نقش اصلی را بر عهده دارند و مجموعه‌های فرهنگی برای تقویت این مشارکت تلاش می‌کنند.

راوی دفاع مقدس در پایان، فعالان فرهنگی را به بازنگری در شیوه‌های فعالیت، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه جدی‌تر به نسل جوان فراخواند و تأکید کرد: در شرایط امروز، جبهه فرهنگی انقلاب بیش از هر چیز به حضور میدانی، اخلاص، همدلی و اقدام مؤثر برای حل مسائل مردم نیاز دارد.