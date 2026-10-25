https://mehrnews.com/x3dr9n ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰ کد مطلب 6989671 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰ عوامل «سرآشپز» میهمان غذای محلی «بلوچی» شدند زاهدان - عوامل برنامه سرآشپز در زاهدان میهمان غذای محلی بلوچی شدند. دریافت 21 MB کد مطلب 6989671 کپی شد مطالب مرتبط «حسین یکتا» با معتمدان و ریش سفیدان شهرستان زاهدان دیدار کرد فارس در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور نسل دهه هشتادی در جنگ نرم راه خود را به خوبی پیدا کرده است خبر خوش برای ساحلنشینان جنوب؛ تجارت ملوانی به کنارک و زرآباد میرسد دیدار فعالان رسانهای و فرهنگی با نماینده ولیفقیه سیستان وبلوچستان برنامه عروسکی «ململ» امشب در زابل اجرا میشود مجری تلویزیون: بیمارستان الزهرای زاهدان قطب چشم پزشکی خاورمیانه است برچسبها زاهدان سرآشپز پیمان طالبی
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