تخصیص ۱۹ درصدی اعتبارات ملی در دامغان؛ مسئولان پیگیر باشند

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان از عدم اختصاص اعتبارات ملی به صورت کافی و به موقع به دامغان گلایه کرد.

وی با بیان اینکه تخصیص ۱۰۴ درصدی اعتبارات استانی شهرستان دامغان در قیاس با تحقق ۱۹ درصدی اعتبارات ملی گواه این عدم تخصیص ها است، افزود: از مسئولان امر درخواست داریم پیگیری بیشتری در این زمینه داشته باشند.

فرماندار دامغان با بیان اینکه اعتبارات ملی شهرستان دامغان سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: ۷۰۰ میلیارد تومان از این میزان تاکنون تخصیص پیدا کرده در حالی که از ۱۰۲ میلیارد تومان اعتبارات استانی ۱۰۵ میلیارد تومان یعنی بیش از ۱۰۰ درصد، جذب شده است.

نوچه ناسار با بیان اینکه جذب این اعتبارات می تواند به اجرای طرح های عمرانی شهرستان و بازگشایی گره ها از کار مردم کمک کند، گفت: برای تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام و در دست اجرای دامغان ضرب العجل ۱۰ روزه در نشست استانداری سمنان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان موظف هستند نسبت به شناسایی پروژه های قابل افتتاح تا پایان سال و دهه فجر و همچنین تعیین میزان پیشرفت های فیزیکی و اعتبارات مورد نیاز آنان اقدام کنند، بیان داشت: تمام دستگاه های اجرایی شهرستان مکلف شده اند تا ده روز نسبت به بررسی موانع مالی و اجرایی این طرح ها مبادرت ورزند و فرمانداری نیز گزارشی را برای عملکرد دستگاه های در زمینه پیگیری اعتبارات ملی به استانداری سمنان اعلام دارد.

فرماندار دامغان همچنین از ضرورت پاسخگو بودن مدیران کل دستگاه های اجرایی در خصوص عدم جذب اعتبارات ملی در شهرستان خبر داد و ابراز کرد: از نماینده شهرستان هم درخواست داریم که این اعتبارات را به صورت ملی دنبال کنند.