سید جواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیگیری قضایی ترک‌فعل‌های صورت‌گرفته در تعیین تکلیف پروژه سیمان سمنگان خبر داد و گفت: برای دفاع از حقوق بیت‌المال و حقوق عامه، با افرادی که در این زمینه مرتکب تخلف یا ترک فعل شده‌اند، برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی تصریح کرد: رویکرد فعلی دادگستری استان، تشکیل پرونده قضایی برای افرادی است که در ارتباط با بلاتکلیفی پروژه سیمان سمنگان مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند.

وی افزود: امور اراضی نیز باید برای تعیین تکلیف این اراضی و خلع ید قانونی اقدام کند؛ چراکه از سال ۱۳۸۲ تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با اشاره به بلاتکلیفی ۲۳ ساله پروژه سیمان سمنگان تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد سرمایه‌گذار این پروژه، آستان قدس رضوی، برای تعیین تکلیف آن اقدام مؤثری انجام نداده است.

ایلالی تأکید کرد: دادگستری استان در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و حقوق عامه، پیگیری قضایی افرادی را که در این زمینه مرتکب ترک فعل شده‌اند، در دستور کار دارد و این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد