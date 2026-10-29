  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۳

ایلالی: پرونده قضایی برای بلاتکلیفی ۲۳ ساله سیمان سمنگان تشکیل می‌شود

ایلالی: پرونده قضایی برای بلاتکلیفی ۲۳ ساله سیمان سمنگان تشکیل می‌شود

بجنورد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ترک‌فعل‌ها در بلاتکلیفی ۲۳ ساله پروژه سیمان سمنگان خبر داد.

سید جواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیگیری قضایی ترک‌فعل‌های صورت‌گرفته در تعیین تکلیف پروژه سیمان سمنگان خبر داد و گفت: برای دفاع از حقوق بیت‌المال و حقوق عامه، با افرادی که در این زمینه مرتکب تخلف یا ترک فعل شده‌اند، برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی تصریح کرد: رویکرد فعلی دادگستری استان، تشکیل پرونده قضایی برای افرادی است که در ارتباط با بلاتکلیفی پروژه سیمان سمنگان مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند.

وی افزود: امور اراضی نیز باید برای تعیین تکلیف این اراضی و خلع ید قانونی اقدام کند؛ چراکه از سال ۱۳۸۲ تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با اشاره به بلاتکلیفی ۲۳ ساله پروژه سیمان سمنگان تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد سرمایه‌گذار این پروژه، آستان قدس رضوی، برای تعیین تکلیف آن اقدام مؤثری انجام نداده است.

ایلالی تأکید کرد: دادگستری استان در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و حقوق عامه، پیگیری قضایی افرادی را که در این زمینه مرتکب ترک فعل شده‌اند، در دستور کار دارد و این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد

کد مطلب 6993335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها