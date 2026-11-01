آرایشگاه متخلف در فریدن پلمب شد

عباسعلی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازرسان بهداشت محیط در جریان نظارت‌های مستمر خود، یک واحد آرایشگاه زنانه را که به صورت غیرقانونی و بدون صلاحیت علمی به فعالیت‌های پزشکی و درمانی می‌پرداخت، شناسایی کرده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات قانونی صورت گرفته افزود: این واحد صنفی با سوءاستفاده از محیط آرایشگاه، اقدام به انجام فرآیندهای درمانی غیرمجاز می‌کرد که پس از هماهنگی با پلیس اماکن و دریافت دستور از مقام قضایی، بلافاصله پلمب گردید.

وی تصریح کرد: پرونده متصدی این واحد جهت پیگیری‌های قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فریدن با تأکید بر اینکه انجام خدمات پزشکی در محیط‌های غیرپزشکی یک خط قرمز محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر نقض قوانین، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای سلامت شهروندان به همراه داشته باشد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز در واحدهای صنفی، از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ مراتب را اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات بازرسی و قانونی لازم صورت گیرد.