به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کریمی صبح یکشنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک اداره‌کل امور عشایر استان فارس و شرکت مخابرات منطقه فارس، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را از الزامات ارتقای خدمات‌رسانی به جامعه عشایری دانست و با بیان اینکه جامعه عشایری ایستا نیست، گفت: رویکرد مجموعه امور عشایر، ارائه خدمات در محل حضور و زندگی عشایر است؛ به‌گونه‌ای که مسئولان و دستگاه‌های خدمت‌رسان به جای انتظار برای مراجعه عشایر، در میدان حضور یابند و برای رفع نیازها و مطالبات آنان اقدام کنند.

مدیرکل امور عشایر فارس با تشریح ساختار اداری، ظرفیت‌های جامعه عشایری و اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان، بر ضرورت تسهیل دسترسی عشایر به بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از پیش‌نیازهای ارتقای خدمات‌رسانی و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه است.

کریمی با اشاره به برگزاری نشست‌های کارشناسی و بررسی‌های فنی مشترک برای شناسایی موقعیت ادارات امور عشایر شهرستان‌ها، شرکت‌های تعاونی و مدارس عشایری بیان کرد: با توجه به الزامات سازمانی و ضرورت ارتقای امنیت و پایداری تبادل اطلاعات، اتصال هرچه سریع‌تر مجموعه‌های اداری و تعاونی عشایری به شبکه فیبرنوری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، اجرای طرح در ۱۶ نقطه استان آغاز می‌شود که این ظرفیت وجود دارد تعداد نقاط تحت پوشش به ۳۰ نقطه افزایش یابد.