به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان چناران عصر یکشنبه با هدف پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب در مسجد امام حسن عسکری (ع) چناران برگزار شد.در این آیین، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز شهرستان و شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب بر تداوم راه پرافتخار شهیدان، پاسداری از آرمانهای آنان و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار در بین نسل نوجوان و جوان تأکید کردند.

این یادواره، فرصتی برای بازخوانی حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان شهید و تجدید عهد با آرمانهای والای آنان بود، شهدایی که نام و یادشان، چراغ راه نسلهای آینده در مسیر عزت، ایمان و سربلندی ایران اسلامی خواهد ماند.

در پایان از صبوری و استقامت خواهر شهید رحیمی در حضور مسئولان و دختران دانش آموز در راه آرمانهای کشور تجلیل شد.