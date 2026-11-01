  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

یادواره شهدای دانش‌آموز چناران برگزار شد

یادواره شهدای دانش‌آموز چناران برگزار شد

چناران- یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان با هدف پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب در مسجد امام حسن عسکری (ع) چناران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان چناران عصر یکشنبه با هدف پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب در مسجد امام حسن عسکری (ع) چناران برگزار شد.در این آیین، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز شهرستان و شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب بر تداوم راه پرافتخار شهیدان، پاسداری از آرمانهای آنان و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار در بین نسل نوجوان و جوان تأکید کردند.

این یادواره، فرصتی برای بازخوانی حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان شهید و تجدید عهد با آرمانهای والای آنان بود، شهدایی که نام و یادشان، چراغ راه نسلهای آینده در مسیر عزت، ایمان و سربلندی ایران اسلامی خواهد ماند.

در پایان از صبوری و استقامت خواهر شهید رحیمی در حضور مسئولان و دختران دانش آموز در راه آرمانهای کشور تجلیل شد.

کد مطلب 6996771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها