محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، طی هفت هزار و ۲۰۷ مورد بازدید از طیور صنعتی و بومی، تعداد ۶ هزار و ۳۸۹ نمونه سرمی و مولکولی جهت بررسی‌های آزمایشگاهی اخذ شده که بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات سرولوژی و مولکولی، تاکنون هیچ مورد مثبتی از این بیماری در استان مرکزی مشاهده نشده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت پیشگیری بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت: در کنار پایش و مراقبت، آموزش به مرغداران و روستاییان نیز در اولویت‌ اقدامات قرار دارد که با تعامل و هم‌افزایی همکاری سایر ارگانهای مرتبط به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی با اشاره به انجام ۱۸ میلیون و ۸۲۸ هزار قطعه جوجه ریزی طیور در استان مرکزی گفت: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از جمله بیماری‌های بسیار واگیردار و مشترک بین انسان و طیور است که بروز آن در طیور با علائمی همچون تلفات ناگهانی و گسترده در گله، کاهش شدید مصرف آب و خوراک، افت ناگهانی و شدید تولید، خون‌ریزی در تاج، ریش و ساق پا و همچنین علائم عصبی از جمله لرزش و پیچش سر و گردن همراه است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان به تالاب‌ها و آبگیرها گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ میلیون و ۹۷۳ هزار دز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون در این استان تزریق شده است.

فتاحی گفت: رعایت پروتکل‌هایی نظیر شستشو و ضدعفونی دست‌ها و تعویض لباس و کفش در صورت تماس با طیور، پرهیز از هرگونه تماس با پرندگان وحشی و شکار آن‌ها، عدم نگهداری طیور در حیاط منزل و محوطه باز، و همچنین عدم حمل و نقل یا خرید طیور از دست‌فروشان در سطح شهر و روستای استان مرکزی برای کنترل بیماری حیاتی است.

وی بر ضرورت عدم استفاده از لاشه‌های طیور جهت تغذیه سگ‌ها و سایر حیوانات و لزوم سوزاندن یا دفن بهداشتی لاشه‌ها تاکید کرد و گفت: انتظار است شهروندان و بهره‌برداران در صورت مشاهده هرگونه تلفات مشکوک و ناگهانی یا افت تولید، سریعاً با شماره ۱۵۱۲ با اداره دامپزشکی تماس گرفته تا در اسرع وقت بررسی‌های لازم صورت گیرد و از انتشار گسترده بیماری احتمالی جلوگیری شود.