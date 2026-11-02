محمد شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال مردم از پویش «جان‌فدا» اظهار کرد: ثبت‌نام اولیه این پویش که از چند ماه گذشته آغاز شده بود، در کمتر از یک ساعت از مرز ۵۰۰ هزار نفر عبور کرد؛ موضوعی که به گفته وی، نشان‌دهنده همراهی و همبستگی ملت ایران است.

وی افزود: رزمایش بزرگ «جان‌فدا» روز چهارشنبه ۱۳ آبان، هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، برگزار می‌شود و مردم با حضور در این گردهمایی، همبستگی خود را در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان ایران اعلام می‌کنند.

شهسواری با بیان اینکه اقشار مختلف مردم در این رزمایش حضور خواهند داشت، گفت: مهندسان، پزشکان، ورزشکاران، هنرمندان، نیروهای آموزش‌دیده، فعالان مساجد و هیئت‌ها و میدان‌داران در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا بر دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی ایران تأکید کنند.

مسئول برگزاری رزمایش جان‌فدا در قزوین درباره مسیر حرکت شرکت‌کنندگان توضیح داد: گردهمایی از مسجد امام حسن(ع) در شهرک کوثر آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از حرکت به سمت چهارراه اول کوثر، از مسیر بلوار انصارالحسین(ع) به جایگاه اصلی می‌رسند.

وی ادامه داد: در محل جایگاه اصلی، رژه میدان‌داران و شرکت‌کنندگان رزمایش جان‌فدا برگزار خواهد شد.

شهسواری با اشاره به هم‌زمانی این رزمایش با روز دانش‌آموز و حضور اقشار مختلف مردم اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این گردهمایی بر پیمان خود با ولایت و همراهی با رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم قزوین در مقاطع مختلف حضور خود را در صحنه‌های اجتماعی و خیابانی نشان داده‌اند، افزود: در ماه‌های گذشته و در جریان آنچه وی جنگ تحمیلی دوم و سوم علیه ایران خواند، مردم در کنار یکدیگر ایستادند و رزمایش جان‌فدا نیز فرصتی برای نمایش این همبستگی و اعلام آمادگی مردم در دفاع از کشور است.