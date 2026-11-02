هادی مقدم‌دوست نویسنده و کارگردان سینما در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهم‌ترین ویژگی یک فیلمنامه دفاع مقدسی برای ارتباط با نسل امروز گفت: موضوعات متعددی در این زمینه اهمیت دارند، اما تحقیق و پژوهش از مهم‌ترین مؤلفه‌هاست. پژوهش در سینمای دفاع مقدس صرفاً به جمع‌آوری اطلاعات محدود نمی‌شود، بلکه باید به «شناخت» منجر شود؛ شناختی که فیلمساز را با ظاهر و باطن موضوع جنگی مواجه کند.

وی ادامه داد: زمانی می‌توان یک موضوع دفاع مقدسی را به‌درستی روایت کرد که نویسنده و کارگردان نسبت به واقعیت آن موضوع شناخت حقیقی پیدا کرده باشند.

«دیده‌بان» نمونه‌ای کامل از سینمای دفاع مقدس است

این نویسنده و کارگردان در پاسخ به این پرسش که کدام فیلمنامه دفاع مقدسی به‌عنوان یک الگو ماندگار شده است، از فیلم «دیده‌بان» نام برد و گفت: «دیده‌بان» به نظر من فیلم کاملی است و در موضوع خودش حق مطلب را ادا می‌کند.

وی درباره دلیل ماندگاری این اثر توضیح داد: مهم‌ترین ویژگی فیلم، شناخت درست از موضوع جنگ است. در «دیده‌بان» فقط ظاهر فضای جنگی دیده نشده، بلکه باطن موضوع نیز شناخته شده است.

مقدم‌دوست افزود: ابراهیم حاتمی‌کیا در این فیلم به شناختی واقعی از جهان دفاع مقدس رسیده است و همین شناخت باعث شده است فیلم بتواند به شکلی کامل‌تر موضوع خود را روایت کند.

وی با بیان اینکه «دیده‌بان» در مقایسه با برخی آثار دیگر دفاع مقدس کمتر مورد اشاره قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که این فیلم بیش از گذشته دیده و درباره ظرفیت‌های آن صحبت شود.

مقدم‌دوست در پایان تأکید کرد: اگر سینمای دفاع مقدس می‌خواهد با نسل جدید ارتباط برقرار کند، پژوهش نباید صرفاً مرحله‌ای تشریفاتی در تولید باشد؛ بلکه باید به فهم عمیق فیلمساز از آدم‌ها، موقعیت‌ها، شرایط جنگ و معنای نهفته در آن منجر شود.