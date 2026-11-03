به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ولایی‌برحق عصر سه شنبه در جلسه «بعثت نوجوانان ۹۰ میلیونی» در شیراز، با اشاره به ماهیت مردمی هیئت‌های مذهبی گفت: هیئت یک نهاد صرفاً سازمانی و متکی به حمایت‌های اداری نیست، بلکه باید از متن مردم و در میان آحاد جامعه شکل بگیرد و متناسب با نیازها و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی فعالیت کند.

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی در سلایق، اقوام، شیوه‌های عزاداری و برگزاری مراسم تنوع دارند، افزود: این تنوع نه‌تنها یک مشکل نیست، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت گسترده و مردمی این مجموعه‌هاست.

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور با اشاره به نقش‌آفرینی هیئت‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: هیئت نباید صرفاً به برگزاری مراسم سخنرانی، مداحی و عزاداری محدود شود، بلکه باید متناسب با نیاز جامعه، در میدان حضور داشته باشد و بتواند جریان‌سازی کند.

ولایی‌برحق با اشاره به تغییر رویکرد برخی هیئت‌ها در شیوه فعالیت خود گفت: امروز شاهد هستیم که بسیاری از هیئت‌ها بدون وابستگی به امکانات و تشریفات گذشته، در متن میدان حضور دارند و حتی برخی مداحان و فعالان این عرصه، بدون دریافت حمایت مالی و با هزینه شخصی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های مردمی در استان فارس بیان کرد: در این استان حدود ۷۰۰ نقطه تجمع مردمی وجود دارد و با احتساب برنامه‌های پرچم‌گردانی و دیگر فعالیت‌ها، این تعداد به چند هزار نقطه می‌رسد. در سطح کشور نیز نزدیک به ۱۰۰ هزار نقطه کوچک و بزرگ مردمی در این عرصه فعالیت دارند و در بسیاری از شب‌های سال، بدون خستگی در میدان حضور پیدا می‌کنند.

نوجوانان با خلاقیت خود جریان‌ساز فعالیت‌های هیئتی شوند

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نسل نوجوان خاطرنشان کرد: الگوآفرینی در عرصه هیئت کار دشواری است؛ همان‌گونه که تولید آثار اثرگذاری مانند سرود «سلام فرمانده» با محتوای فراگیر و قابلیت انتشار در زبان‌های مختلف، حاصل ظرفیت‌های هنری و فرهنگی این مجموعه‌هاست.

ولایی‌برحق خطاب به نوجوانان گفت: ذهن شما برخلاف بسیاری از نسل‌های گذشته، کمتر درگیر چارچوب‌ها و دسته‌بندی‌های از پیش تعیین‌شده است و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز نبوغ و خلاقیت شما باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که با نگاه نوجوانانه، برای ظرفیت‌های موجود در عرصه هیئت ایده‌پردازی کنید و حتی خودتان وارد میدان اجرا شوید. ممکن است برخی ظرفیت‌ها در شهر شیراز یا دیگر نقاط استان فارس هنوز شکل نگرفته باشد و شما بتوانید با ابتکار خود آن‌ها را ایجاد کنید.

وی با اشاره به ضرورت توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها و هیئت‌های مذهبی افزود: باید به این پرسش پاسخ دهیم که ظرفیت نوجوانان برای فعالیت در هیئت‌ها چیست و چگونه می‌توان این ظرفیت را گسترش داد؛ به‌گونه‌ای که هیئت‌های شکل‌گرفته به جای تکرار ضعف‌های موجود، از نقاط قوت و ویژگی‌های مثبت برخوردار باشند.

ولایی‌برحق تأکید کرد: مجموعه سازمان هیئات و تشکل‌های دینی از این حرکت حمایت می‌کند و من نیز در کنار شما هستم تا زمینه توسعه این ظرفیت‌ها فراهم شود. انتظار می‌رود نوجوانان به پیشرانه تحول در جریان هیئت‌های مذهبی، به‌ویژه در استان فارس، تبدیل شوند.

عزم و اراده، لازمه ورود به عرصه کارهای بزرگ است

رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مفهوم «اولوالعزم» در ادبیات دینی اظهار کرد: پیامبران اولوالعزم صاحبان اراده و عزم راسخ بودند؛ کسانی که وقتی به درستی مسیری یقین پیدا می‌کردند، حتی اگر دیگران با آن مخالفت می‌کردند، از انجام آن دست نمی‌کشیدند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی حضرت نوح(ع)، حضرت موسی(ع) و حضرت ابراهیم(ع) افزود: ساخت کشتی در بیابان، حرکت در مسیری که به ظاهر راه گریزی نداشت و فرمان الهی درباره حضرت ابراهیم(ع)، نمونه‌هایی از عزم و اراده در مسیر انجام مأموریت الهی است.

ولایی‌برحق با بیان اینکه گاهی افراد در تشخیص کار درست مشکلی ندارند، اما در انجام آن با تردید و ضعف اراده مواجه می‌شوند، گفت: صاحب عزم کسی است که ابتدا راه درست را تشخیص می‌دهد و سپس برای تحقق آن وارد میدان می‌شود.

وی در پایان خطاب به نوجوانان تأکید کرد: عزم خود را برای انجام کارهای بزرگ تقویت کنید و به دنبال کارهایی بروید که تاکنون انجام نشده است. پرچم فعالیت در عرصه هیئت‌های مذهبی و خدمت به دستگاه سیدالشهدا(ع) و اهل‌بیت(ع) را به دست بگیرید؛ چراکه این مجموعه از حضور و نقش‌آفرینی شما استقبال می‌کند.