به گزارش خبرنگار مهر، علی وفایی‌مقدم عصر سه شنبه در جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان چرام، با تأکید بر اهمیت دقت و صحت آمارهای ثبتی اظهار کرد: با وجود مشکلات و دغدغه‌های موجود در شهرستان، اولویت اصلی باید ارتقای کیفیت سرشماری باشد؛ چراکه صرف افزایش آمار و تکمیل کمّی اطلاعات کافی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، صحت و کیفیت داده‌های ثبت‌شده است.

وی افزود: بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌های اجرایی و به‌ویژه توزیع اعتبارات، بر اساس شاخص‌های جمعیتی استخراج‌شده از سرشماری انجام می‌شود؛ بنابراین هرگونه خطا در ثبت اطلاعات می‌تواند بر روند توسعه و تخصیص منابع شهرستان تأثیرگذار باشد.

فرماندار چرام با اشاره به ضرورت تأمین امکانات و پشتیبانی اجرایی این طرح گفت: در زمینه تأمین خودرو و غذای عوامل اجرایی، دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها و فرمانداری با استفاده از ظرفیت‌های موجود همکاری کرده‌اند و رعایت امانت‌داری و صیانت از بیت‌المال در این زمینه ضروری است.

وفایی‌مقدم با قدردانی از همکاری مجموعه نفت گچساران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان بیان کرد: تاکنون در زمینه تأمین خودرو مشکل خاصی گزارش نشده و امیدواریم این همکاری‌ها تا پایان اجرای طرح ادامه داشته باشد.

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجرای سرشماری در شهرستان را شناسایی اقامتگاه‌های غیردائم دانست و تصریح کرد: از مجموع یک‌هزار و ۳۶۴ مکان ثبت‌شده در شهرستان، ۱۶۲ واحد به‌عنوان اقامتگاه دوم شناسایی شده است که مدیریت و بررسی دقیق وضعیت این واحدها نیازمند نظارت مستمر است.

فرماندار چرام خواستار تعامل روزانه ناظران سرشماری با فرمانداری شد و گفت: انتظار داریم گزارش وضعیت اقامتگاه‌های غیردائم به‌صورت روزانه ارائه شود تا با استفاده از ظرفیت شهرداران و کارشناسان فرمانداری، مشکلات احتمالی در این زمینه برطرف شود.

وفایی‌مقدم در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت سرشماری اظهار کرد: تاکنون ۹۵.۵ درصد خانوارهای شناسایی‌شده در شهرستان تکمیل شده و تنها ۴.۵ درصد باقی مانده است که از این میزان، ۴.۲ درصد مربوط به خانوارهای غایب است.

وی تأکید کرد: غیبت خانوارها نباید موجب دلسردی مأموران سرشماری شود، بلکه لازم است با ثبت یادداشت‌های لازم، برنامه‌ریزی و پیگیری روزانه، مراجعات مجدد برای تکمیل اطلاعات این خانوارها انجام شود.

فرماندار چرام همچنین با اشاره به وجود حدود سه‌دهم درصد موارد عدم همکاری یا ناتوانی در پاسخگویی، به‌ویژه در زمینه اطلاعات کدهای پستی، استقرار نماینده اداره پست در شهرستان را راهکاری مؤثر برای رفع این مشکل دانست.

وفایی‌مقدم در پایان اضافه کرد: در فرصت باقی‌مانده باید با حساسیت و دقت بیشتری بر کیفیت سرشماری تمرکز کنیم زیرا آینده برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای شهرستان به صحت همین اطلاعات وابسته است.