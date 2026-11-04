به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی، ظهر چهارشنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در گرگان، با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز، آن را یادآور تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دانست و اظهار کرد: سیزدهم آبان برای ملت ایران نماد مبارزه با استکبار جهانی و یادآور سال‌ها ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا است.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان خاطرات متعددی را در تاریخ ملت ایران زنده می‌کند، افزود: در سال ۱۳۴۳ امام خمینی (ره) به دلیل مواضع ضد استکباری خود به ترکیه تبعید شدند؛ در سال ۱۳۵۷ دانش‌آموزان در تهران به دست رژیم پهلوی به شهادت رسیدند و در سال ۱۳۵۸ دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی، ابعاد تازه‌ای از مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران را آشکار کردند.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فراجا با اشاره به نقش آمریکا در حمایت از رژیم پهلوی، اظهار کرد: جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران به اندازه‌ای گسترده است که برای ثبت و مستندسازی آن‌ها به صدها جلد کتاب نیاز است. این جنایت‌ها باید در قالب یک پرونده حقوقی جامع تدوین شود تا سران آمریکا و تمامی افرادی که در تصمیم‌گیری‌های ظالمانه علیه ملت ایران نقش داشته‌اند، پاسخگوی اقدامات خود باشند.

کودتای ۲۸ مرداد؛ نقطه اوج مداخلات آمریکا در ایران

شیرازی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران دانست و گفت: آمریکایی‌ها با طراحی این کودتا، محمدرضا پهلوی را که ملت ایران از کشور بیرون کرده بود، بار دیگر به قدرت بازگرداندند و نزدیک به چهار دهه سرنوشت مردم ایران را تحت تأثیر سیاست‌های خود قرار دادند.

وی با اشاره به دخالت آمریکا در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم پهلوی، خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها در ارتش ایران نفوذ کردند، در شکل‌گیری ساواک نقش داشتند و زمینه زندانی کردن و شکنجه زنان و مردان ایرانی را فراهم کردند. این اقدامات، علاوه بر سرکوب آزادی‌های مردم، مانع رشد علمی و پیشرفت کشور شد.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فراجا با طرح این پرسش که آمریکا بر اساس کدام قانون در سرنوشت ملت ایران دخالت کرده است، افزود: ملت ایران با قیام خود رژیم پهلوی را سرنگون کرد و به جمهوری اسلامی رأی داد، اما آمریکا همچنان در امور داخلی کشور دخالت کرد و در مسیر اراده مردم ایران ایستاد.

آمریکا باید پاسخگوی حمایت از صدام در جنگ تحمیلی باشد

شیرازی با اشاره به حمایت آمریکا و کشورهای استکباری از رژیم صدام در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، اظهار کرد: ملت ایران با رأی خود نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کرد، اما آمریکا به چه حقی صدام را علیه ایران بسیج کرد و با همراه کردن قدرت‌های استکباری، جنگی هشت‌ساله را به ملت ایران تحمیل کرد.

وی ادامه داد: در این جنگ، ملت ایران شهید، مجروح و آزاده تقدیم کرد؛ در حالی که هیچ کشوری حق نداشت در امور داخلی ایران دخالت کند یا با حمایت از رژیم بعث، امنیت و استقلال کشور را به خطر بیندازد.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فراجا همچنین با اشاره به حادثه طبس، تلاش آمریکا برای انجام کودتا و اقدامات جاسوسی در ایران، گفت: آمریکایی‌ها بارها برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران اقدام کردند، اما اراده ملت و عنایت الهی مانع تحقق اهداف آن‌ها شد.

ملت ایران در برابر جنایت‌های آمریکا سکوت نمی‌کند

شیرازی با اشاره به شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: آمریکا به چه حقی و بر اساس کدام قانون، بدون رعایت اصول حقوقی و بین‌المللی، در خاک عراق حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساند ملت ایران هرگز از خون این شهید بزرگوار نخواهد گذشت.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های نظامی اخیر، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به ایران و به شهادت رساندن فرماندهان ارشد نظامی و مردم، بار دیگر چهره واقعی خود را نشان دادند؛ اما ملت ایران و نیروهای مسلح کشور با قدرت ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست یابد.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کند، گفت: همان‌گونه که ملت ایران رژیم پهلوی را شکست داد، در برابر صدام ایستاد و داعش را در عراق و سوریه شکست داد، امروز نیز برای مقابله با قدرت استکبار جهانی مصمم است.