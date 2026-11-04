به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه محمود گیلانی عصر چهارشنبه در انجام ماموریت پلیسی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلا و جواهرات از منازل در شهرستان سمنان موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی بررسی‌های تخصصی و میدانی برای شناسایی عاملان این سرقت‌ها را آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان افزود: بررسی صحنه های سرقت نشان داد سارقان از شیوه و شگرد مشابهی استفاده کرده‌اند که این موضوع احتمال حرفه‌ای بودن عاملان سرقت را تقویت کرد.

گیلانی با اشاره به استفاده از تجهیزات هوشمند پلیسی برای شناسایی متهمان توضیح داد: در ادامه تحقیقات مشخص شد دو سارق سابقه‌دار با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو پارس در این سرقت‌ها دست داشتند.

وی از دستگیری متهمان در یکی از استان‌های غربی کشور خبر داد و بیان کرد: این دو متهم در جریان بازجویی‌ها به چهار فقره سرقت منزل در شهرستان سمنان به ارزش مجموع ۷۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان اضافه کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.