به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای پیامبر اعظم(ص) این شهرستان ضمن بیان اینکه دشمنان ما در یک جنگ فرسایشی بیشتر برای خودشان قرار گرفته اند بیان کرد: درست است که فرسایشی شدن جنگ برای دو طرف مفید نیست اما باید روایت درست را برای ملت ایران گفت.

وی با بیان اینکه گاهی توقع نیست که از برخی تریبون ها حرف های ناامید کننده بگوید یا سطح توقعات را بیشتر از حد معمول بالا بردن، خدمات به راه مردم نیست بلکه باید آنچه واقعی است را بیان کنیم ابراز کرد: نه مطالبات آرمانی غیرقابل توقع و نه کوتاه آمدن از آرمان ها درست نیست.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه واقعیت این است که در این جنگ فرسایشی دشمن پیروز نیست، تاکید کرد: دشمن سال ها به دنیا می گفت گزینه نظامی روی میز است و این گزینه را در سه جنگ به ما در یکسال اخیر اعمال کرد اما چه بهره ای از این گزینه نظامی برد؟ اگر منظور تخریب و کشتار بی منطق باشد بله بهره برده زیرا ۱۶۸ کودک بیگناه را در یک جا قتل عام کرد اما آیا این پیروزی است؟ و سودی برای دشمن داشت؟

امینی با بیان اینکه بدتر از این هم اگردشمن بخواهد انجام دهد به اعتراف خودشان، چیزی به دست نخواهد آورد، گفت: دشمن به دنبال ائتلاف ضدایرانی در این جنگ های ظالمانه نابرابر بود که در این زمینه هم موفق نشد و حتی آنانی که بارها خیانت کردند فهمیدند که در مقوله تنگه هرمز، نباید دشمن جرار را کمک کنند و پیروزی از آن ملت ایران شد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حضور مردم در میدان اقتدار و صلابت بیان کرد: حضور مردم در میدان نمونه تاب آوری است که برای دنیا اعجاب انگیز بوده و دستاورد اندکی برای ما نیست هر چند مسئولان باید در قبال مردم وظیفه شان را بهتر عمل کنند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه نکته ای که امروز بسیار اهمیت دارد مقوله صرفه جویی است، گفت: ما اگر ۸۰۰ شب هم لازم باشد در میدان باشیم اما در عمل در رفتارهای مان تاب آوری عملی را تمرین نکنیم موفقیت مان کاهش می یابد و طمع دشمن برابر ما زیاد می شود.

امینی با بیان اینکه در موضوع آب باید صرفه جویی کرد و ما هنوز بعضاً بلد نیستیم که در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم، بیان داشت: در زمینه حامل های انرژی به خصوص در این شرایط سنگین، می بایست صرفه جویی کرد و می توان سفرهای غیرضروری نرفت و از تردد خودروهای تک سرنشین کاست و همه اینها در کنار حضور در میدان و خیابان و شعار دادن و دلدادگی مان که انصافاً جای تقدیر دارد، لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه صرفه جویی باید در دستورکار عملی همه ما قرار گیرد و باید به فرزندان مان بیاموزیم و در عمل هم اجرا کنیم تا در این تاب آوری دراز مدتی که خواهیم داشت، موفق بیرون بیاییم، افزود: در زمینه تاب آوری نظامی هم باید دقت نظر داشت که ما نقشه های خبیث دشمنان را نمی دانیم لذا تمام مردم ما باید مقدمات حفاظت را بدانند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه امام خمینی(ره) وقتی صحبت از ارتش ۲۰ میلیونی می کردند مقصودشان همین بود که همه مردم ما باید در میدان باشند، بیان کرد: در مساجد و پایگاه ها و ... می بایست برای تاب آوری نظامی به مردم آموزش های عمومی داد و همه افرادی که توانمند هستند چه زن و چه مرد بلد باشند دست کم دست به اسلحه بگیرند ضرورت دارد.

امینی در خاتمه همچنین با بیان اینکه علت افول ابرقدرت آمریکای وحشی تنگه هرمز است، گفت: تنگه هرمز دنیا خواهد دید که چطور یقه ابرقدرت ها را خواهد گرفت اما تسریع این افول و استفاده ای که مردم ایران خواهد برد و تمام دنیا شاهد مدیریت ملت ایران بر این تنگه به زودی خواهد شد.