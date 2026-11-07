به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضا روستایی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در نشست تخصصی کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شهرستان‌ها و مناطق استان سمنان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریتی و کارشناسی آموزش‌وپرورش استان در میزبانی و اجرای برنامه‌های نظارتی وزارت، گفت: هدف از بازرسی‌های دوره‌ای، صرفاً بررسی وضعیت موجود نیست، بلکه تلاش داریم با تدوین کارنامه عملکردی مبتنی بر شاخص‌های مشخص، تصویری دقیق از وضعیت مناطق و استان‌ها ارائه دهیم تا زمینه مقایسه، شناسایی ظرفیت‌ها و رفع کاستی‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به مبانی ارزیابی عملکرد در نظام تعلیم و تربیت، چهار محور برنامه هفتم توسعه، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامه‌ها و تعهدات وزیر آموزش‌وپرورش در مجلس شورای اسلامی را از مهم‌ترین مبانی تعیین شاخص‌های ارزیابی برشمرد و افزود: ضروری است همکاران با مطالعه دقیق این اسناد و تطبیق فعالیت‌های خود با تکالیف و اهداف تعیین‌شده، از ظرفیت خودارزیابی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و بهبود عملکرد استفاده کنند.

روستایی، تقویت نظارت بر واحدهای آموزشی را از اولویت‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: ارزیابی نباید صرفاً در فضای اداری و ستادی محدود بماند؛ بر همین اساس، دست‌کم ۱۵ درصد مدارس باید در برنامه‌های بازرسی دوره‌ای مورد ارزیابی قرار گیرند و شاخص‌هایی ملاک سنجش باشند که امکان بررسی و مشاهده آن‌ها در سطح مدرسه وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت گزارش بازدیدها در سامانه‌های مربوط، خاطرنشان کرد: گزارش‌های نظارتی باید پس از جمع‌آوری، تحلیل و به مدیران مناطق و اداره‌کل ارائه شوند تا ضمن شناسایی مسائل و کاستی‌ها، امکان تصمیم‌گیری دقیق، هدایت هدفمند و انجام اقدامات اصلاحی فراهم شود. نظارت مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که نتایج آن در تصمیم‌سازی و بهبود عملکرد مجموعه نقش داشته باشد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، بازرسی پیشگیرانه و پایش مستمر را از الزامات مدیریت اثربخش دانست و گفت: نباید منتظر بروز مشکل و ثبت شکایت بمانیم؛ هدف اصلی آن است که با شناسایی به‌موقع ضعف‌ها، پیش از تبدیل‌شدن آن‌ها به مسائل جدی، برای اصلاح فرایندها اقدام کنیم. اگر نظارت و ارزیابی به‌درستی انجام شود، حجم مراجعات و شکایات نیز کاهش خواهد یافت.

روستایی با تأکید بر ضرورت فاصله‌گرفتن از رویکرد مچ‌گیری در بازرسی‌ها، بیان کرد: مأموریت اصلی ارزیابی عملکرد، شناسایی اشکالات و کمک به اصلاح آن‌هاست، نه صرفاً برخورد با افراد. البته در موارد تخلف و قصور، برخورد قانونی باید انجام شود، اما باید این پرسش همواره پیش روی ما باشد که چه اقداماتی می‌توانست از بروز این تخلف جلوگیری کند و چرا به‌موقع انجام نشده است.

وی، ارائه گزارش‌های مستمر و موضوع‌محور را ضروری دانست و افزود: نباید ارزیابی عملکرد را به پایان سال تحصیلی موکول کرد؛ موضوعاتی مانند ثبت‌نام، توزیع کتاب‌های درسی و مسائل مالی و اجرایی باید در زمان مناسب پایش و نتایج آن به مدیران منعکس شود تا فرصت اصلاح و پیشگیری از تکرار مشکلات وجود داشته باشد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، تعامل شفاف با رسانه‌ها و ارائه روایت صحیح از مسائل و رویدادهای آموزش‌وپرورش را نیز مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: در مواجهه با اتفاقات و خطاهای احتمالی، باید واقعیت‌ها را صادقانه بیان کنیم و از پنهان‌کردن مسائل بپرهیزیم. پذیرش مسئولیت، پاسخگویی شفاف و تشریح اقدامات اصلاحی، به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت هماهنگی میان حوزه‌های مختلف آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: کارشناسان ارزیابی عملکرد باید با نگاهی جامع و فرابخشی، عملکرد بخش‌های مختلف را بررسی کنند و زمینه هم‌افزایی میان معاونت‌ها و واحدهای اجرایی را فراهم آورند. گزارش‌های نظارتی باید ماهیت اصلاحی و راهگشا داشته باشند و به مدیران در شناسایی کاستی‌ها و بهبود عملکرد کمک کنند.