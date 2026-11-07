به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز وحشیانه سعودی‌ها به کشورمان و جنایات فجیع آنها، که آخرین مورد آن جنایت علیه کاسبان و خریداران در بازار الحضاره در شهرستان الوازعیه در استان تعز در صبح دیروز جمعه بود که به شهید و زخمی شدن دهها نفر منجر شد، و همچنین جنایت شنیع آنها علیه غیرنظامیان در خانه‌هایشان در منطقه بنی حشیش در صنعا در بعد از ظهر امروز که منجر به شهادت و زخمی شدن دهها غیرنظامی وعمدتاً زنان و کودکان، و ویرانی حداقل شش خانه شد؛ نیروهای مسلح یمن ۶ عملیات نظامی ویژه با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادند؛

اولین عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، مخازن ذخیره نفت و یک برج تقطیر متعلق به شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار داد. هدف این عملیات به فضل الهی با موفقیت محقق شد.

عملیات دوم آرامکو در خریص را هدف قرار داد و هدف عملیات به فضل خداوند محقق شد.

عملیات سوم ایستگاه پمپاژ شماره ۸ در منطقه الدوادمی را هدف قرار داد و به فضل خدا با موفقیت به هدف خود رسید.

عملیات چهارم، مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی را در پادگان گارد ملی در نجران هدف قرار داد. این حمله به لطف خدا مستقیم بود و منجر به تلفات زیادی شد.

عملیات پنجم در سه مرحله، تمرکز نیروهای دشمن سعودی را در شرق استان الجوف هدف قرار داد که به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از نیروهای دشمن سعودی به فرماندهی افسر سعودی فارس الشمری منجر شد.

عملیات ششم، مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی را در شرق شهرستان‌های رغوان و مدغل در استان مأرب، تحت فرماندهی افسر سعودی فارس الشمری را هدف قرار داد و تلفات سنگینی برجای گذاشت و به کشته و زخمی شدن شماری زیادی از آنها منجر شد.

یحیی سریع تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن به دشمن جنایتکار سعودی، شاخ شیطان و قاتل کودکان و زنان، تاکید می‌کنند که در انتقام گرفتن از خون مردم عزیز و صبور ما تردید نخواهند کرد و دشمن برای هر جنایت و تجاوزی بهای سنگینی خواهند پرداخت. خون مردم ما گرانبها است و دفاع از آن مسئولیتی دینی و اخلاقی بر دوش ماست. ما به عملیات خود در عمق خاک عربستان ادامه خواهیم داد و معادله محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید را اعمال خواهیم کرد و مراکز تجمع دشمن سعودی و افسرانش را هدف قرار خواهیم داد.