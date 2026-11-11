به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی سمنان در یک نگارخانه و فرهنگسرای هنری در شهر سمنان از تعیین ۳۰ مهرماه به‌عنوان روز سمنان خبر داد.

وی افزود: اکنون باید مراحل قانونی و اداری آن در شورای فرهنگ عمومی استان و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی طی شود تا این مناسبت در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد.

فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهر سمنان، از جمله پیشینه مناره مسجد جامع و نظام سنتی تقسیم آب، این مولفه ها را ظرفیت‌های ارزشمند هویتی شهر سمنان دانست.

صمیمیان با بیان اینکه این مولفه ها می‌توانند در معرفی پیشینه تمدنی و فرهنگی سمنان در سطح ملی مورد توجه قرار گیرند ابراز کرد: سمنان دارای ویژگی های منحصر بفرد فرهنگی است.

وی توجه به نسل جوان، تحولات فضای مجازی، تقویت ارزش‌های دینی، هویت ایرانی و اسلامی، فرهنگ ایثار، مسئولیت پذیری، امید اجتماعی و انسجام عمومی را از دیگر محورهای مهم فعالیت شورای فرهنگ عمومی برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه و دانشگاهیان، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی در این مسیر تاکید کرد.

فرماندار سمنان در خاتمه و با تاکید بر ضرورت تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مسئولیت ارتقای فرهنگ عمومی تنها بر عهده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و تمامی دستگاه‌های متولی باید متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود وارد میدان شوند و همچنین کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی باید به صورت مستمر فعالیت کرده و گزارش اقدامات و نتایج عملکرد خود را در جلسات شورا ارائه دهند.