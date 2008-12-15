پنج مدرسه در شهرستان نکاء احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نکاء با اشاره به اختصاص اعتبار 60 میلیارد ریالی برای احداث و تجهیز هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در شهرستانهای نور ، ناحیه یک ودو ساری ، فریدونکنار ، بابل و چالوس از محل اعتبارات سازمان نوسازی و تجهیز مدارس افزود : با بهره گیری از اعتبارات سازمان نوسازی و تجهیز مدارس سال آینده پنج مدرسه شبانه روزی در سطح مازندران احداث شود.

وی اختصاص اعتبار 20 میلیارد ریالی برای تجهیز مدارس مازندران به تجهیزات فناوری اطلاعات با مشارکت وزارت نفت و نهاد ریاست جمهوری و اعتبارات استانی را طی سالهای 87 و 88 یادآور شد.

فیاضی افزود : همچنین با تصویب دولت 15 میلیارد ریال برای احداث مراکز فرهنگی و هنری پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای بابلسر , محمودآباد و فریدونکنار در طول سالهای 87 و 88 از محل اعتبارات استانی و مشارکت وزارت نفت تخصیص می یابد

فیاضی از تصویب و اعتبار 15 میلیارد ریالی برای تأمین تجهیزات مدارس مازندران با هدف اسکان گردشگران خبر داد و افزود در سال آینده 20 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل تجهیزات کارگاهی هنرستانهای فنی و حرفه ای و مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فگری کودگان و نوجوانان مازندران هزینه خواهد شد.

وی موافقت دولت با اختصاص اعتبار 10 میلیارد ریالی برای احداث خانه علم در شهرستان بهشهر را از دیگر مفاد تصویب نامه هیئت وزیران نام برد.

به گفته فیاضی ، با تصویب دولت مقرر شد 5 میلیارد ریال از سوی وزارت نفت , 10 میلیارد یال از سوی استانداری مازندران و 5 میلیارد ریال از سوی آموزش و پرورش صرف پیشبرد برنامه های نهضت سوادآموزی مازندران شود.

وی احداث خانه های معلم و تأسیس کانونهای فرهنگی تربیتی در شهرستانهای فاقد این مراکز و توسعه باشگاه فرهنگیان ساری و توسعه و تجهیز اردوگاه شهید باهنر آمل را از مصوبات دیگر سفر دوم رئیس جمهور به مازندران بیان کرد.

وی افزود با تزریق اعتبارات این مصوبات روند توسعه امکانات آموزش و پرورش در مازندران بهبود خواهد یافت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با تقدیر از توجه ویژه دولت به تأمین نیازهای دستگاه تعلیم و تربیت سفرهای استانی رئیس جمهور را نشانه کارآمدی و چابکی دولت نهم در اداره کشور دانست.