عاشورا مظهر عینی احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات استان کردستان اظهار داشت: وقوع حادثه عظیم عاشورا مظهر عینی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به شمار می رود.

وی در ادامه بر تقویت بنیاد های فرهنگی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین آحاد جامعه تاکید کرد و یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از بدو پیروزی تاکنون دیدگاه ویژه ای نسبت به گسترش مقوله امر به معروف و نهی از منکر درجامعه دارد.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان عنوان کرد: خوشبختانه امروزه رابطه نزدیک و تنگاتنگی بین افراد جامعه و مسئولان ادارات و سازمانهای دولتی وجود دارد که این ارتباط صمیمانه موجب می شود که طرفین با پیروی از دستورات آسمانی دین مبین اسلام و توجه به امر به معروف و نهی از منکر موجبات ایجاد جامعه اسلامی سالم را فراهم کنند .

حجت الاسلام موسوی توجه به گسترش فرهنگ اقامه نماز را در کشور از اهم برنامه ها دانست و گفت: در دستورات متعالی اسلام نماز به عنوان عامل بازدارنده بسیاری از گناهان محسوب می شود که به دلیل ماهیت درونی و معنوی نماز برپایی این فریضه در جامعه روند رشد فرهنگی در بین مردم را افزایش می دهد .

وی افزود: در این رابطه باید به این نکته نیز توجه کرد که فقط خود نباید به انجام فریضه نماز بپردازیم بلکه باید هرچه بیشتر دیگران و اطرافیان خود را نیز به سمت اقامه نماز تشویق کنیم که این کار خود یکی از شیوه های بسیار مهم ترویج امر به معروف در جامعه اسلامی به شمار می رود .

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان به وجود افراد تاثیرگذار در رشد فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اشاره کرد و گفت: از آغاز تشکیل حکومت اسلامی بوسیله پیامبر گرامی اسلام (ص) تقریبا در همه سده ها افرادی به صورت شاخص در بخش امر به معروف و نهی از منکر پا به عرصه وجود گذاشته اند که اقدامات تاریخی را نیز در جهت اصلاح جامعه به سرانجام رسانده اند .

وی بیان داشت: در این سده نیز حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شناخت مقتضیات زمان خود در راه احیا این فریضه وارد عرصه شد و توانست پایه های مستحکم حکومت عدالت گستر اسلامی را در کشور استحکام ببخشد .

وی در پایان گفت: در مسیر حفظ نظام اسلامی و دفاع از دستاورد های انقلاب باید با کمک همه افراد جامعه دستورات الهی از جمله اقامه نماز، پرداخت زکات، خمس و سایرفرایض دینی را برای تقویت اهداف انقلاب به شکل شایسته به اجرا در آوریم.

در ادامه این مراسم که با حضور اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات استان، مدیران سازمان های دولتی، اصحاب فرهنگ و رسانه برگزار گردید، معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان نیز گزارشی از روند فعالیت های این ستاد را ارائه نمود.