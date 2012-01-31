به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به کاهش 14.3 درصدی کشته های حوادث رانندگی، گفت: در 9 ماهه اول امسال یک میلیون و 340 هزار خودرو جدید به همراه 789 هزار موتورسیکلت وارد ناوگان حمل و نقل کشور شد. این در حالیست که 841 هزار نفر نیز گواهینامه جدید دریافت کردند. البته در این مدت 181 هزار خودرو فرسوده اسقاط شد که این آمار نسبت به سال گذشته کاهش 10 درصدی را نشان می دهد.

کاهش 14.3 درصدی تلفات رانندگی

وی ادامه داد: در این مدت 2 هزار و 739 نفر در حوادث رانندگی کمتر کشده اند که این آمار کاهش 14.3 درصدی تلفات رانندگی را نشان می دهد. همچنین در تصادفات رانندگی این مدت 15 هزار و 613 نفر کمتر مجروح شدند که کاهش 6.2 درصدی را نشان می دهد. البته در این مدت میزان تصادفات نیز 85 هزار فقره کاهش یافته است.

کاهش 8 درصدی واریز جریمه به خزانه

وی با اعلام کاهش 8 درصدی واریز جرائم رانندگی به خزانه کشور در دیماه، گفت: با توجه به افزایش مبلغ جریمه های رانندگی در دیماه شاهد کاهش واریز جریمه به حساب خزانه بودیم. البته امیدواریم دیگر ریالی جریمه به خزانه واریز نشود.

کاهش 15درصدی سرعت غیر مجاز

سردار مومنی از کاهش 15 درصدی تخلف سرعت غیر مجاز خبر داد و تاکید کرد: از ابتدای دی ماه تا کنون تخلف حرکت با دنده عقب در بزرگراه 8 درصد، انجام حرکات آکروباتیک و خطرناک 19 درصد و عبور از چراغ قرمز 20 درصد کاهش یافته است.

جلوگیری از ورود خسارت 10 هزار میلیارد تومانی با کاهش تصادفات رانندگی

وی عنوان کرد: بر اساس آخرین بررسی های انجام شده در سال 83، در رابطه با تاثیر تصادفات و وارد آمدن خسارت به کشور خوشبختانه با کاهش یافتن تصادفات رانندگی امسال 10 هزار میلیارد تومان کمتر خسارت به کشور وارد شد که بر این اساس سرانه هر ایرانی 120 هزار تومان شده است.

افزایش شدت تصادفات

سردار مومنی با اشاره به افزایش شدت تصادفات، گفت: سال گذشته به ازای هر یکصد تصادف 43 نفر کشته می شدند که این آمار امسال به 52 نفر افزایش یافته است. خوشبختانه در همه بخش ها برای کاهش تصادفات رشد داشته ایم اما متاسفانه شدت تصادفات افزایش چشم گیری داشت.

کنترل شبانه روزی جاده های کشور در مرکز کنترل ترافیک

رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه موضوع ترافیک و انضباط بخشی یک پدیده تک بعدی نیست افزود: همه مردم درگیر تصادفات هستند و اقدامات خوبی در این رابطه انجام شده است. امسال از آخرین فناوری هوشمند دنیا استفاده شده است و در مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک در تمامی ساعات شبانه روز جاده های کشور تحت نظارت است. در این مرکز تمام جاده های کشور به صورت آنلاین بررسی و متخلفان جریمه می شوند.

اجرای طرح ویژه کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی

وی با اشاره به افزایش تصادفات اتوبوس های مسافربری، گفت: در دوماهه آذر و دی بر اثر تصادفات اتوبوس ها 66 نفر کشته و 220 نفر نیز مجروح شدند به همین منظور طرح ویژه ای را برای کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی از 15 بهمن آغاز می کنیم تا ایمنی سفر افزایش یابد. همچنین علاوه بر بررسی صحنه تصادف زمینه های دیگر موثر در تصادفات از جمله نقش تعاونی ها، پایانه های حمل و نقل و ماموران پلیس راه بررسی می شود.

تغییر گواهینامه ها

مومنی با اعلام اینکه 6 نوع گواهینامه هم اکنون در کشور صادر می شود و افراد برای دریافت آن باید 6 نوع آزمون بدهند، افزود: گواهینامه های کشور از این پس به پایه 3، پایه 2 و پایه یک مخصوص خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین تغییر می کند ضمن اینکه در آموزش و آزمون هنرجویان نیز شاهد سخت گیری و افزایش کنترل ها خواهیم بود.

واریز 200 میلیارد تومان جریمه به خزانه همزمان با اجرای بخشش ویژه جرایم

وی تاکید کرد: در نمرات منفی نیز اگر راننده ای به 30 امتیاز برسد 3 ماه، اگر برای بار دوم به 25 امتیاز برسد 6 ماه و در صورتیکه بار سوم 20 امتیاز منفی کسب کند یک سال از رانندگی محروم و گواهینامه آن باطل و پس از یک سال بار دیگر با انجام آزمون ها باید اقدام به دریافت گواهینامه کنند.

رئیس پلیس راهور با انتقاد از پایین بودن ایمنی خودروها، تاکید کرد: ایمنی خودروها کمکی به کاهش تلفات نکرده و پیشرفتی در ایمنی خودروها نداشته ایم و متاسفانه افزایش شدت تصادفات به علت پایین بودن ایمنی خودروها است. متاسفانه خودرویی که استاندارد نیست مجور استاندارد و شماره گذاری می گیرد و قانون در این مورد دور زده می شود این در حالیست که هیچ مرکز داخلی نیز برای تست خودروها نداریم.

ایجاد محدودیت برای برخی از خودروها

سردار مومنی با اعلام اینکه پلیس نمی تواند جلوی تولید خودروها را بگیرد، تاکید کرد: ما نمی توانیم بر اساس قانون جلوی تولید را بگیریم اما می توانیم با ایجاد محدودیت ها از تردد خودروهای ناایمن جلوگیری کنیم. این در حالیست که ممکن است برخی از خودروها فقط در شهر امکان تردد داشته باشند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با تعیین سهم سایر دستگاه ها در بروز تصادفات تاکید کرد: همزمان با اجرای قانون جدید تا کنون دستگاه ها در 1390 تصادف نقش داشتند که رتبه اول به شهرداری و رتبه دوم به راه و ترابری اختصاص دارد. متاسفانه در تصادفات رانندگی 51 درصد کشته ها سر صحنه و 49 درصد نیز حین انتقال جان خود را از دست می دهند.