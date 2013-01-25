نباید با مسائل فرهنگی برخورد تجاری کرد/ مشکل گرانی حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اهمیت کتاب در جوامع مختلف، از کتاب به عنوان حلقه اتصال نسل های گذشته،‌ حال و آینده یاد کردند.



وی با بیان این که پیشرفت تمام علوم و دانش‌ها در سایه کتاب محقق شده است، افزود:‌ اگر کتاب نبود، معلوم نبود جامعه بشریت در کجا قرار داشت و بسیار عقب تر از وضع امروز بود؛ از این رو باید به کتاب اهمیت داد و در جمهوری اسلامی اهمیت کتاب دوچندان است.



استاد برجسته حوزه با تاکید بر این بیشترین کتابی که مورد استقبال مردم قرار گرفته و می گیرد کتاب های دینی و مذهبی است،‌ خواستار حمایت جدی دولت و مسئولان از ناشران این گونه کتب شد و گفت: البته کتاب همچون شمشیر دو لبه است، تمام مفاسد از نسل‌های گذشته و از کشوری به کشور دیگر ممکن است از این طریق منتقل شود به همین دلیل فاسدان و مفسدان فی الارض از کتاب زیاد استفاد می کنند.



وی یادآورشد: کتاب همچون غذا است از این جهت باید بسیار مراقب بود، البته همه نعمت های الهی را می شود دو گونه مصرف کرد،‌ انرژی اتمی گاهی به عنوان نیروی فعال که موجب آبادانی همه جا می شود مورد استفاده قرار می گیرد و گاهی نیز تبدیل به نیروی مخرب می شود که هیروشیما را با خاک یکسان می کند.



کنترل کافی بر نمایشگاه کتاب نبوده است



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه راه اندازی نمایشگاه های کتاب را از جمله اقدامات خوب وزارت ارشاد دانسته و در عین حال افزود: ممکن است این موضوع آسیب هایی نیز داشته باشد، آسیب نخست نمایشگاه کتاب این است که کنترل کافی نشود و عقیده من این است که تاکنون کنترل کافی نشده، البته تلاش ها و اقداماتی شده اما حجم کتاب ها بیش از افراد بررسی کننده بوده است و باید در مورد کتاب های ناسالم وسواس و احتیاط های لازم را اعمال کرد.



وی افزود: دغدغه دیگر راجع به نمایشگاه کتاب این است که وضع رفت و آمد از نظر اخلاقی و ظاهری مطلوب نیست،‌ البته تلاش می شود اما کافی نیست و گزارشی هایی که به ما می رسد نشان می دهد وضعیت چندان مطلوب نیست.

ایشان یادآورشدند: تخفیف هایی که به کتاب ها داده می شود خوب و بجا است اما نباید به گونه ای باشد که عده ای از فرق سوء استفاده کنند.



گرانی مشکلات بسیاری را برای مردم و تولید کنندگان ایجاد کرده است



این مرجع تقلید در ادامه با انتقاد از مشکلات چاپ و نشر کتاب، تصریح کرد: متاسفانه هنوز مشکل کاغذ وجود دارد به همین دلیل آمار چاپ، نشر و فروش کتاب پایین آمده است و متاسفانه کتب پر فروش نیز در برخی انبارها به صورت راکد مانده است و علت آن را باید در گرانی جستجو کرد.



وی با تاکید بر این که گرانی مشکلات بسیاری را برای مردم و تولید کنندگان ایجاد کرده است، خواستار برنامه ریزی مسئولان برای حل این مشکلات شده و تاکید کرد: وقتی مردم در خرید مسائل اولیه و مواد غذایی خود مشکل داشته باشند طبیعی است نتوانند کتاب بخرند و این هشداری است که باید برای آن فکر و چاره اندیشی کرد.



آیت الله مکارم با اشاره به افزایش قیمت مرسولات پستی به ویژه مرسولات پستی فرهنگی و کتاب به خارج از کشور تصریح کردند: هزینه پست کتاب به خارج از کشور ده برابر شده است، دولت باید برای این مسئله فکری بکند، وقتی هزینه پست کتاب به خارج از کشور ده برابر شده است چطور انتظار داریم انقلاب اسلامی به دیگر کشورها صادر شود و مسؤولان واقعا باید برای این مساله فکر کنند.



وی بیان کرد: دولت می گوید برخی از افراد در این عرصه سوء استفاده هایی می کنند، سخن ما این است اگر عده ای سوء استفاده می کنند نباید جلوی خیر را گرفت، بلکه باید جلوی سوء استفاده را گرفت، نه این که به هیچ ناشر مذهبی کاغذ ندهند چون برخی رفته اند و در بازار تجارت کرده اند؛ به نظر ما این شیوه مدیریت نادرست است.



هیچ بن بستی برای مشکلات وجود ندارد



این مفسر قرآن کریم با تاکید بر این که این گونه برخورد کردن سبب قطع ارتباط فرهنگی ما با دیگر کشورها می‌شود، گفت: ما اگر بتوانیم کار فرهنگی بکنیم در خارج از کشور هوادارانی پیدا می کنیم که در مسائل سیاسی و نظامی هزینه ما را کم می کنند.



وی در پایان با تاکید بر این که نباید با مسائل فرهنگی برخورد تجاری کرد، اظهار داشت:‌ من تجربه‌ای که در عمرم دارم این است که هیچ بن بستی برای مشکلات وجود ندارد، تمامی مشکلات قابل حل است و باید مسؤولان بنشینند و برای آن چاره اندیشی کنند.