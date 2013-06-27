شوراي امر به معروف در بيش از ۵۰ درصد پايگاه هاي مقاومت تشكيل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدي صبح پنجشنبه در نشست ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر استان سمنان در دفتر نماینده ولی فقیه در این استان از تشكيل شوراي امر به معروف در بيش از ۵۰ درصد پايگاه هاي مقاومت خبر داد و گفت: در اين زمينه تاكنون در بيش از ۲۵ هزار پايگاه بسيج كشور اين شوراها تشكيل و فعال شده اند.

وي ايجاد اين شوراها در تمام ۴۵ هزار پايگاه بسيج كشور را از اهداف اين سازمان بيان كرد و گفت: بسيج در نظر دارد با ايجاد و توسعه شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر، اين فريضه را از محله ها ترويج و گسترش دهد.

نيروي مردمي نقطه اتكا شوراهای امر به معروف و نهی از منکر

رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور نتايج به دست آمده از فعاليت هاي اين شوراها در استانهاي كشور را مثبت خواند و افزود: در آينده جزوه هايي از فعاليت هاي تاثيرگذار اين شوراها چاپ و منتشر مي شود.

نقدی با اشاره به تغيير رويكرد بسيج در اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر گفت: در گذشته فعاليت ها بيشتر سلبي، تك بعدي بود و اولويت ها نيز در اين عرصه مشخص نبود.

وی تصریح کرد: رويكرد جديد برنامه ها و اهداف اولويت بندي شده و از خود محله براي توسعه امر به معروف و نهي از منكر اقدام مي شود.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور، محور اين شوراها را امامان جماعت مساجد دانست و افزود: در رويكرد جديد روش ها ايجابي شده و با اتكا به نيروي مردمي و بدون استفاده از ابزار حاكميت در اين بخش اقدام مي شود.

امر به معروف و نهي از منكر مهجورترين فرايض الهي

رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور، توجه به توسعه امر به معروف و نهي از منكر در مناطق گردشگري، فرهنگ سازي و تخصصي كردن اجراي امر به معروف و نهي از منكر با استفاده از اقشار بسيج را از ديگر برنامه هاي اين سازمان برشمرد و گفت: امر به معروف و نهي از منكر از اهم فرايض الهي است كه بقيه حدود و فرائض به واسطه آن اقامه مي‌شود ولي محجورترين آنهاست.

نقدی ادامه داد: اگر در مورد محجور بودن امر به معروف و نهي از منكر علت‌يابي كنيم مشخص مي‌شود كه این فریضه الهی از جمله فرايضي است كه معارض دارد.

وی اضافه كرد: نماز، روزه، حج و غيره معارض ندارد و حتي آدم‌هاي بي‌دين نيز با اين فرايض مشكل ندارند ولي بعضي از فرايض مانند جهاد و امر به معروف و نهي از منكر معارض دارد كه مشكلات آنها بيشتر است.

امر به معروف و نهی از منکر در روابط زن و مرد و مسائل اخلاقي محدود شده است

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه عملكرد ما در امر به معروف و نهي از منكر راجع به دامن زدن مهجوريت اين فريضه شده است، اظهار داشت: امروز اين فريضه الهي كه تمام عرصه‌هاي انساني را در بر گيرد به خاطر عملكرد ما بسته شده است و به يك محدوده كوچك در روابط زن و مرد و مسائل اخلاقي محدود مي‌شود؛ درحاليكه مسئله امر به معروف و نهي از منكر دايره بزرگتري دارد.

نقدي با بيان اينكه فريضه امر به معروف و نهي از منكر در عرصه سياسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، گفت: شايد اين تركيب در ادبيات ما نامأنوس باشد ولي اگر به اصل فريضه امر به معروف و نهي از منكر برگرديم مشاهده مي‌شود،‌ عمده‌ترين حوزه‌اي كه اين فريضه براي آن گفته شده است حوزه سياست است.

ضرورت شروع امر به معروف و نهي از منكر از خانه/ جلوگيري از بروز منكرات در مناطق گردشگري

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه سمنان نیز در این نشست بر توسعه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه تاكيد كرد و افزود: اين فريضه بايد از خانه ها شروع و در جامعه توسعه يابد.

آیت الله سيد محمد شاهچراغي بر برخورد با منكرات به ويژه در فصل تابستان تاكيد كرد و گفت: بايد با فعاليت بيشتر به ويژه در مناطق گردشگري از بروز منكرات جلوگيري شود.

وي انجام فعاليت هاي فرهنگي را براي ترويج اين امر به معروف لازم دانست و گفت: كار فرهنگي نتايج بلندمدت دارد و بايد براي كوتاه مدت نيز فكري شده تا از بروز منكرات جلوگيري شود.

روحانيان طرح هجرت و مستقر نقش محوری در توسعه امر به معروف و نهي از منكر دارند

عضو مجلس خبرگان رهبری روحانيان طرح هجرت و مستقری که زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی در مناطق محروم حضور دارند را یکی از محورهای توسعه امر به معروف و نهي از منكر دانست و گفت: ترویج فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر که در روایات بسیار بدان اشاره شده در جامعه ضروری است.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر باید در بین مردم و اقشار مختلف فرهنگ سازی شده وکسانی که وظیفه این امر مهم را برعهده دارند بدانندکه وظیفه ای بسیار سنگین نزد خدای متعال خواهند داشت.

آیت الله شاهچراغی احیاء این فریضه را در ادارات و سایر مناطق کشور و استان سمنان یادآور شد و افزود: کسانی که وظیفه لسانی امر به معروف ونهی از منکر را برعهده دارند بایستی با برخورد بسیار شایسته و توأم با لحنی مهربان به فرد خطاکار تذکر دهند.

نماینده مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری به توطئه دشمنان در ایجاد شبیخون فرهنگی اشاره و گفت: خوشبختانه ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر برنامه های خوبی برای مقابله با تهاجم فرهنگی در دست دارد که امید است با همراهی سایر دستگاه ها در اجرای صحیح این برنامه ها موفق باشند.

ضرورت ايجاد هماهنگي و اتحاد در احياي امر به معروف و نهي از منكر

استاندار سمنان نيز در اين نشست بر ضرورت ايجاد هماهنگي و اتحاد در احياي امر به معروف و نهي از منكر تاكيد كرد و افزود: همانطور كه دشمنان براي مقابله با انقلاب اسلامي و مسلمانان پشت در پشت هم وارد مي شوند مسلمانان نيز بايد با اتحاد و انسجام به مقابله با اين توطئه ها بپردازند.

عباس رهي تلاش برای احیای امر به معروف و نهی از منکر را نیازمند عزمی ملی دانست و گفت: با توجه به هجمه های گسترده دشمنان، تلاش ها باید مضاعف شود.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی مسئولان و تلاش برای احیای امر به معروف و نهی از منکر ضرورت بسیار مهم و نیازمند عزم ملی است و تنها در سایه خرد جمعی و مشارکت گسترده مردم در جامعه نهادینه می شود.

فرهنگ سازی لازمه اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر

استاندار سمنان افزود: بسترسازی برای حضور فعال آحاد مختلف مردم در جامعه می تواند انگیزه لازم را در میان آنان تقویت کند.

رهی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان کشور و مدیران عالی رتبه استان ها در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر دغدغه دارند، یادآور شد: گاهی به صورت های مختلف غیرمستقیم به گونه ای می توان فرهنگ سازی و امر به معروف و نهی از منکر کرد که نیازی به مواجه مستقیم نباشد.

در اين نشست کلیه اعضا پیرامون اهميت اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، ايجاد وحدت رويه و عملياتي شدن مصوبات، توجه به سبك زندگي اسلامي تاكيد كردند.

در استان سمنان ۵۰۳ شوراي امر به معروف و نهي از منكر در پايگاه هاي بسيج تشكيل و فعال شده است.