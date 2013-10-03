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۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

4 شهروند شیعه در بحرین به زندان ابد محکوم شدند

4 شهروند شیعه در بحرین به زندان ابد محکوم شدند

دادگاه جنایی وابسته به رژیم آل خلیفه 4 شهروند شیعه در بحرین را به زندان ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه جنایی بحرین امروز 4 شهروند شیعه در این کشور را به زندان ابد محکوم کرد. این افراد متهم هستند که در روستای الدیر واقع در شرق منامه بمب منفجر کرده و نیروهای امنیتی بحرین را هدف قرار داده اند.

یک منبع قضایی با اعلام این خبر افزود: حکم دو تن از متهمان به صورت حضوری و دو متهم دیگر به طور غیابی صادر شد.

رژیم آل خلیفه با بازداشت شهروندان شیعه که علیه جنایات این رژیم تظاهرات برپا می کنند بدون اتهام اثبات شده این افراد را محاکمه می کند. محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی و جنایی یکی از مواردی است که سازمان های حقوق بشر بارها به آن اعتراض کرده اند.

کد مطلب 2148261

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