به گزارش خبرنگار مهر، اجراي تعزيه، تشكيل هيئت‌هاي عزاداري، سينه‌زني و زنجيرزني، حركت شتران با كجاوه به‌ عنوان نمادي از كاروان كربلا و اسرا، نخل گرداني، اطعام و نذري دادن بويژه در شب‌هاي تاسوعا و عاشورا و شام‌غريبان از جمله سنت‌هايي است كه ماه محرم هر سال در استان سمنان برگزار مي‌شود.

در اين روزها که بسياري از مردم در خانه هاي خود يا مساجد و تکايا به عزاداری و نذري دادن مشغول هستند، طبق سنتی پسنديده گروه هايي از مردم در قالب هيئت هاي عزاداري سامان دهي شده در نقاط معيني از سطح شهرها و روستاها حرکت کرده و با نوحه خواني رهبر گروه به زنجير زني يا سينه زني مي پردازند.

تعزیه هنری براي تجلي و تثبيت نهضت حسيني و قيام عاشورا

تعزيه يكي از آیین هایی است كه طرفداران زيادي دارد، هنرمندان تعزيه را هنري براي تجلي و تثبيت نهضت حسيني و قيام عاشورا مي‌دانند و معتقدند زيبايي نهضت كربلا در تعزيه ناب و اصيل متجلي مي‌شود.

تعزيه نوعي پيام‌رساني براي نهادينه كردن فرهنگ عاشوراست که از لحاظ معرفتي، وقايع عاشورا را به تصوير مي‌كشد و تاثير آن در جامعه و در بين مردم بيشتر از نوشته و سخنراني ارزيابي مي شود و در اذهان مردم ماندگارتر است.

تعزيه که بعد از واقعه عاشورا بوجود آمده و يكي از اصيل‌ترين هنرهاي نمايش محسوب مي‌شود را مي‌توان به عنوان مادر نمايش های آیینی معرفي كرد.

نخل گردانی نمادي از تشييع جنازه امام حسين(ع)

نخل نمادي از تشييع جنازه امام حسين(ع) و"نخل‌گرداني" آیینی است که بیشتر در شهرهاي سمنان و شاهرود به طور شاخص مرسوم است. نخل که با پارچه‌هاي سبز متبرک شده به بارگاه آن حضرت پوشانده مي شود، عمدتا از چوب و در برخي موارد آهن است که وزن آن به بيش از يک تن مي رسد.

مردم استان سمنان نخل را بر روي دستان خود بر می دارند و با طي مسافتي قابل توجه در سطح شهر مي‌گردانند. در اين سنت حسنه مردم حاجتمند درگاه حسيني، سيب‌هاي سرخ و سفيد خود را در محفظه اي که در نخل وجود دارد قرار مي‌دهند و در پايان مراسم تعدادي از آن را براي تبرک و شفاي بيماران پس مي گيرند و تعدادي را نيز براي کمک به حسينيه ها و عزاداري ها به مسئول هيئت مي دهند تا به دوستداران حسيني تقدیم کند.

مراسم بسیار با شکوه نخل گرداني در شاهرود، مراسم طوق در روستاي علاء سمنان و شام غريبان از جمله ديگر سنت‌هاي محلي مردم استان سمنان است. برپايي خيمه هایی که يادآور خيمه‌هاي امام حسين(ع) در كربلاست، اطعام دادن و نذري دادن در ماه محرم مخصوصا در شب‌هاي تاسوعا و عاشورا به عزاداران حسيني از ديگر رسومات اين استان به شمار مي‌رود.

لزوم پرهيز از خرافه گرايي و ترويج آن در آيين هاي عزاداري ماه محرم

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ضرورت استفاده از فرصت ماه محرم و شرکت در مراسم سوگواری امام حسین(ع) گفت: شرکت با شکوه مردم در مجالس اهل بیت(ع) می طلبد سخنران هیئت ها آنچه مورد نیاز مردم عزادار است برایشان بیان کنند.

آیت‌الله سید محمد شاهچراغی با تاکید بر این که بقای انقلاب و نظام اسلامی به برکت عاشورا است افزود: پرهيز از هرگونه خرافه‌گرايي و ترويج آن در آيين‌هاي عزاداري ماه محرم ضرورتی است که مديران هيئت هاي مذهبي و دسته هاي عزاداري باید در کنار اخلاص در دستور کار خود قرار دهند و از این فرصت طلايي در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت تبیین فلسفه قيام امام حسين(ع) و عاشورا به ويژه براي جوانان و دانشجويان خاطرنشان کرد: مسئولان و مديران هيئت هاي مذهبي و دسته هاي عزاداري دقت کنند در برگزاري آيين هاي عزاداري و دسته ها مسير و زمان به گونه ای برنامه ریزی شود که براي مردم ايجاد مزاحمت نکند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه صحيح و واقع گويي در مداحي هاي ماه محرم یک ضرورت دینی، فرهنگی و اجتماعی است تصریح کرد: مداحان در حفظ و انتقال ارزش هاي عاشورا نقش اساسي و مهمي دارند و هنر مداحي داراي پاداش بزرگی است.

برگزاری جشنواره عکس سوگواره مهر محرم در استان سمنان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن یادآوری این مطلب که چهاردهم آبان همزمان با اولین روز محرم و آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده عنوان کرد: شورای فرهنگ عمومی در شهرستان سرخه، شهرهای کلاته رودبار، امیریه و بسطام فعال شدند.

محمدرضا سوقندی ضمن تجلیل از خادمان فرهنگی حوزه دین و امر به معروف و نهی از منکر اذعان داشت: به همین مناسبت همایش هایی با عنوان فرهنگ عمومی و امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان های این استان برگزار می شود.

وی از برگزاری جشنواره عکس سوگواره مهر محرم، نمایشگاه پوستر عاشورایی با شرکت 13 استان کشور، برگزاری مسابقات فرهنگی مرتبط با عاشورا و امر به معروف و نهی از منکر در این ایام در استان خبر داد و ابراز داشت: برگزاری شب شعر در سرخه، راه اندازی ستاد خبری، اجرای تعزیه در مهدیشهر و گرمسار، سوگواره حسینی، نمایشگاه کتاب در گرمسار، اجرای نمایش با موضوع عاشورا و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام محرم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان این مطلب که در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر باید به تولید در عرصه های مختلف توجه شود اظهار داشت: فراخوانی در زمینه های ارائه تولیدات در بخش های کتاب، پایان نامه، تولید فیلم کوتاه و بلند، مستند، هنرهای تجسمی، نقاشی و عکاسی و بازیهای رایانه ای که حاصل آن ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد در استان سمنان انجام شد و به آثار برتر و قابل توجه در این زمینه نیز جوائزی تعلق خواهد گرفت.

عاشورا حادثه نیست یک فرهنگ است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در گفتگو با مهر ضمن بیان اینکه عاشورا حادثه نیست بلکه یک فرهنگ است گفت: عاشورا هیچ گاه در محدوده زمان و جغرافیاى خاصى محصور نمانده است، بلکه همواره الهام بخش تشیع در راستاى حرکت ها، جنبش ها و قیام هاى راستین شیعه ـ پل بسیارى از نهضت هاى دیگر است.

حجت الاسلام علی شکری با بیان این مطلب که امام حسین (ع) به همراه 72 تن از یاران صدیقش در این ایام حماسه‌ای خلق کردند که حتی با یادآوری آن می‌توان به عظمت این نهضت حسینی پی برد افزود: درباره رویداداهای عاشورا نوشته های زیادی وجود دارد اما آنقدر این رویداد عظیم است که هنوز جای گفتن و نوشتن دارد.

وی با اشاره به اینکه با وجود گذشتن سالیان دراز از واقعه کربلا و عاشورا، هنوز مسلمانان و شیعیان و تمامی آزادگان جهان به این حماسه جذب می شوند خاطرنشان کرد: نسل امروز و آینده تشنه فضیلت و عدالت است و به دلیل سرخوردگى از تباهی ‏ها به ‏دنبال آرمان شهر اسلامى است و قیام عاشورا الگویی است وصف ناشدنی برای نسلی که قدرت خود را در عاشورا پیدا می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان این مطلب که جوانان به نیرومندى و توانایى خویش براى به دست آوردن دنیایى بهتر و در نتیجه ‏رستاخیزى مطلوب مى ‏اندیشند و جوان امروز در تلاش است تا از فرهنگ و ارزش‏ هاى اسلامى انسانى ‏به صورت بهینه بهره مند شود تصریح کرد: این تفکر، حیاتى ‏ترین اندیشه ‏اى است که مى‏ تواند به ‏بالندگى جامعه جوان امروز و آینده مدد رساند.

ترکیب شورای هیئت های مذهبی استان سمنان مشخص شد

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با اشاره به برگزاری چهارمین دور انتخابات شورای هیئت های مذهبی این استان در آستانه ماه محرم در راستای ساماندهی به برنامه های مذهبی گفت: 49 نفر با کسب بیشترین آراء برای مدت چهار سال به عنوان اعضای اصلی این شوراها انتخاب شدند.

شکری تعداد کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی استان سمنان را 120 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد 49 نفر با کسب بیشترین آراء به عنوان اعضای اصلی شورای هیئت های مذهبی استان سمنان به مدت چهار سال انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه استان سمنان دارای یک هزار و 227 هیئت مذهبی است که شهرستان شاهرود با 500 هیئت بیشترین و شهرستان آرادان با 28 هیئت کمترین هیئت سطح استان سمنان را به خود اختصاص داده‌‏اند، گفت: ساماندهی، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد هیئت‌های مذهبی جزو چهار وظیفه اصلی شورای هیئت‌های مذهبی است.

424 مبلغ به نقاط مختلف استان سمنان اعزام شدند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از اعزام 424 مبلغ به مناسبت محرم و صفر به سراسر این استان خبر داد و گفت: این مبلغان بمناسبت ماه محرم و ایام برگزاری بزرگترین مراسم مذهبی جهان اسلام در راستای تبیین اهداف قیام عاشورا اعزام شدند.

حجت الاسلام علی شکری وی با بیان اینکه از این تعداد، 333 نفر بومی استان، 78 نفر از دفتر تبلیغات اسلامی قم و 13 نفر نیز اعزامی از سازمان اوقاف و امور خیریه هستند، تصریح کرد: این افراد از چهاردم آبان ماه به مدت ده روز به مساجد، تکایا و حسینه های شهری و روستایی استان سمنان اعزامی می شود.

وی، تبیین سیره عملی، فضایل اخلاقی و معنوی امام حسین(ع) و نیز مسئله خطیر ولایت با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده، توجه دادن مخاطبان به تأثیراتی که در سایه اهتمام به فرهنگ دینی نصیب جامعه می‌شود، تبیین ولایت فقیه و جامعیت آن، فرهنگ سازی جهت اقامه نماز در اول وقت و برگزاری مراسم ویژه ظهر تاسوعا و عاشورا را از جمله این وظایف دانست.

اجرای طرح بصیرت عاشورایی در جوار بقاع متبرکه استان سمنان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در گفتگو چند روز پیش خود با رسانه ها ضمن اشاره به اینکه با آغاز ماه محرم و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) طرح بصیرت عاشورایی در جوار بقاع متبرکه و امام زادگان این استان اجرا می شود عنوان کرد: هدف از برگزاری این طرح استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه برای تبیین قیام و نهضت حسینی و آشنایی مردم با قیام کربلا است.

حجت الاسلام عبدالله واحدی ضمن اشاره به این نکته که در قالب این طرح 65 عنوان برنامه در استان سمنان اجرا خواهد شد و از مبلغان روحانی بومی و غیر بومی استفاده می شود اذعان داشت: 65 نفر روحانی در این طرح همکاری دارند و علاوه بر آن در جوار امام زادگان نیز هفت نمایشگاه برای ارتقای بصیرت مردم و آشنایی مردم با قیام سیدالشهدا (ع) برپا می شود.

وی برپایی 9 خیمه معرفت در جوار بقاع متبرکه و نیز مسیر عبور دسته های عزاداری را از دیگر برنامه های این اداره کل برشمرد و بیان داشت: در این خیمه ها به جوانان و خانواده ها مشاوره های مختلف دینی و مذهبی ارائه می شود.

امروز زمان جنگ فرهنگی است و راه مقابله با آن در حماسه حسینی یافت می شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ایجاد 9 ایستگاه با عنوان "همه واقف باشیم" را نیز در این ایام یادآور شد و اظهار داشت: هدف این ایستگاه ها تلاش برای گسترش فرهنگ وقف در جامعه است.

واحدی برگزاری ویژه برنامه هایی در تاسوعا و عاشورای حسینی در بقاع متبرکه و امام زادگان، سیاهپوش کردن بقاع متبرکه و امام زادگان، بیان و رفع شبهات دینی و مذهبی، غبار روبی امام زادگان و نیز مزار شهدای واقع در این اماکن دینی، اقامه نماز ظهر عاشورا و بیان سیره عملی سیدالشهدا توسط سخنرانان را از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام محرم برشمرد و ابراز داشت: تلاش داریم تمثال و شمایل های منتسب به ائمه معصومین (ع) را از صحن امام زادگان و بقاع متبرکه جمع آوری شود.

وی با اشاره به همزمانی دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر و دهه اول محرم گفت: وعاظ و سخنرانان در این ایام در خصوص جایگاه رفیع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مردم و عزاداران را مطلع نمایند.

اتصال با دین و ولایت با استفاده از فرهنگ عاشورا و شهادت

یک استاد دانشگاه نیز در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اینکه مهمترین درس و پیام عاشورا ایستادگی در برابر فشارها و خواسته های ظالمانه دشمن است تصریح کرد: باید ببینیم با توجه به آخرین فشارهای دشمن که بر ملت ایران وارد کرده حسین (ع) برای ما چه درس هایی دارد چرا که درسهای عاشورا به درد امروز ملت ایران می خورد.

حجت الاسلام جلیل طاهری ضمن یادآوری درس های فداکاری، گذشت، مقاومت در برابر ظالم حماسه حسینی عنوان کرد: ایستادگی و مقابله با دشمن را از جمله درسهای عاشوراست و ما باید با عاشورا اتصال خودمان را به دین و ولایت نگه داریم.

وی با یادآوری این مطلب که صداقت و راستی، تقوا، فداکاری و ایثار، خدمتگزاری به دیگر انسان‌ها و آزادی از اسارت‌های تمایلات انسانی و گسترش امر به معروف و منکر ‌زدایی از جمله عواطف عالی انسانی است اذعان داشت: یزید در اوج قدرت از كاروان اسیر امام حسین (ع) آسیب می بیند و آمریكا که دیروز در مقابل ایران شكست می خورد امروز در مقابل امت حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه نیز متحمل شکست خفت بار می شود و این چرخه همچنان ادامه دارد.

احیای دین و فرهنگ دینی مهمترین رسالت مبلغان دین

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان نیز در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر اینکه اولین درسی که از عاشورا می گیریم، درس هدایت و ارشاد است ابراز داشت: آنچه که باید از عاشورا به روز شود پیام های عاشورا و نکته های عاشوراست.

حجت الاسلام سید محمود حسینی با بیان این مطلب که یکی از مهمترین موضوعات در بحث عزاداران حسینی(ع) این است که عزاداران و سوگواران سرور و سالار شهیدان(ع) دارای ضعف ایمان نباشند بلکه در ایمان و تقوا و پاکدامنی سرآمد دیگران باشند اظهار داشت: مبلغان دینی با ارائه مطالب پرمحتوا و کارشناسی، فلسفه و هدف امام حسین (ع) را در نهضت عاشورا برای مردم بیان کنند.

وی با اشاره به این که احیای دین و فرهنگ دینی مهمترین رسالت مبلغان است گفت: عاشورا حادثة کوتاهی بود که در ساعاتی محدود و در سرزمین و مکانی معین اتفاق افتاد، اما نه به آن زمان محدود شد و نه به آن سرزمین بلکه تمام تاریخ بشر را پر کرد و نام حسین علیه السلام در تمام سرزمین ها پیچید.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با بیان این مطلب که بهترین شیوه عزاداری شناساندن اهداف نهضت امام حسین(ع) به اقشار مختلف جامعه است افزود: ما باید بدانیم که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برای نماز، برپایی واجبات، احیا دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسیده است، حال هر نوع بدعتی که این پیام ها را به انحراف بکشاند یا باعث تحریف آن شود قابل قبول نیست.

برگزاری عزاداری ها مطابق آیات و احادیث، الگو سازی برای جوانان است

یک مداح اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر اینکه افراط و تفریط ها در برخی از مداحی ها موجب شده است که خیلی از مسایل برای جوانان قابل هضم نباشد، یادآور شد: در صورتی که عزاداری ها منطبق با روایات، آیات و احادیث برگزار شود می تواند بهترین روش و الگو برای نسل جوان در راستای جلوگیری از این آسیب ها باشد.

سید محمد نجاتی با بیان اینکه امروز عزاداری برای سیدالشهداء(ع) در ایران اسلامی و در میان عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به یک تکلیف شرعی و اسلامی تبدیل شده و برای دوستداران آل علی(ع) عاشورا بیشتر از آنکه یک روز باشد یک فرهنگ ناب اسلامی است خاطرنشان کرد: اگر چه بزرگترین تراژدی هستی در ظهر عاشورا به وجود آمد و صحرای سوزان کربلا بزرگترین صحنه عشق و ایثار و از خودگذشتگی در جهان شد اما امروزه این حادثه عظیم به یک فرهنگ قابل ستایش در دل مسلمانان و شیعیان مبدل شده با این حال باید با هر نوع کجروی و انحرافی که زمینه تحریف و به بیراهه رفتن این فرهنگ را مهیا می کند مبارزه کرد.

وی با بیان اینکه یاد واقعه کربلا زنده کننده همه بنیان های ارزشی است که سرمایه یک ملت محسوب می شود تصریح کرد: آسیب های عزاداری مجالس سوگواری محرم را ضد حسینی می کنند.

زنده نگه داشتن یاد عاشورا به نوعی زنده کننده همه بنیان های ارزشی نزد پیروان آن امام بزرگوار است

این مداح با اشاره به اینکه ملت ها با نشان دادن نمادها به نسل ها و فرزندانشان می خواهند آنها را هدایت کنند، اظهار داشت: برای ما الگو بهترین و بالاترین فرد یکی از رهبران معصوم و نوه پیامبر اعظم(ص) است که نهایت ایثار و شجاعت را انجام داده و الگو و اسوه برای یک ملت شده است.

وی همچنین تصریح کرد: حال هر ملتی که بتواند این الگو را داشته باشد شکست ناپذیری آن تضمین شده و حتمی است، چرا که زنده نگه داشتن یاد عاشورا و حماسه بزرگ امام حسین(ع) به نوعی زنده کننده همه بنیان های ارزشی نزد پیروان آن امام بزرگوار است.

نجاتی در پایان عنوان کرد: اگر در مجالس و مراسم عزاداری حضرت امام حسین(ع) روح قیام عاشورا و کربلا و پیام واحد آن که بازگشت به روحیه مقاومت، ایثار، فداکاری و شجاعت در راه خداست بیان شود بدون شک هر انحرافی برطرف خواهد شد.

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گزارش از عصمت سالار