ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس با انتقاد از عدم رای آوری پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در خصوص تخصیص 7 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به پروژه های عمرانی در مناطق محروم اظهار داشت: وقتی احساس شد که اگر آقای کاتب با عنوان سخنگوی کمیسیون بخواهد در خصوص این پیشنهاد صحبت کند از حق استانها دفاع می کند به همین خاطر از آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون دعوت شد تا صحبت کند.

وی با بیان اینکه رئیس جلسه نیز اعلام کرد این عرف است که معمولاً رئیس کمیسیون به جای سخنگو صحبت می کند گفت: اگر عرف ها به جای آیین نامه بیاید نمی شود مجلس را اداره کرد.

آقامحمدی با بیان این که معمولاً در جلسات مهم رئیس کمیسیون به جای سخنگوی کمیسیون صحبت می کند گفت: در این مورد سلیقه ای عمل شد مانند قضیه ای که دیشب در جلسه مشترک دولت و مجلس رخ داد و رئیس مجلس پیشنهاد داد تا رئیس کمیسیون امنیت ملی از سوی مجلس در کمیته تصمیم گیری مذاکرات هسته ای شرکت کند.

وی افزود: برای انتخاب یک ناظر در کمیته باید در کمیسیون رای گیری شود، همین سلیقه ای عمل کردن باعث شد تا ماده ای که به نفع استان ها بود در بودجه و در صحن علنی امروز رای نیاورد. اگر قرار باشد سلیقگی عمل کنیم چه کسی پاسخگوی مناطق محروم خواهد بود.

نمایندگان مصوب کردند وزارت نفت علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 130 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و به خزانه واریز می کند.

در ادامه ابوترابی فرد در پاسخ به آقامحمدی گفت: معمولاً زمانی که سخنگوی کمیسیون نباشد یکی از اعضا و یا رئیس کمیسیون به نمایندگی از کمیسیون صحبت می کند و در زمانی که سخنگو در جلسه باشد با تصمیم هیات رئیسه کمیسیون و یا تشخیص کمیسیون خود رئیس می تواند اظهار نظر کند.