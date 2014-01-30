به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری 40 ساله دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی و کارشناس ارشد حقوقی امور معلولان سومین عضو علی البدل شورای شهر پایتخت است که در پی حکم جدید حسن روحانی رئیس جمهور برای انتصاب مسعود سلطانی فر عضو شورای شهر تهران به سمت معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جایگزین وی در شورا می شود.
پیش از این پس از آنکه محمدمهدی مفتح سی و یکمین عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران در انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی، از شهر تویسرکان به مجلس شورای اسلامی راه یافت، مسعود سلطانیفر که با کسب 114 هزار و 118 رأی نفر سی و دوم و نخستین عضو علی البدل شورا شده بود، جایگزین وی شد.
پس از معرفی سلطانی فر به عنوان گزینه اصلی وزارت ورزش وجوانان در دولت یازدهم، عملا وی نیز باید جای خود را به نفر سی و سوم علی البدل شورا ی می داد اما با عدم رای اعتماد مجلس به سلطانی فر ، وی دوباره به شورای شهر برگشت.
چندی بعد مهدی حجت منتخب اصلی شورای شهر تهران به عنوان معاون ریاست میراث فرهنگی منصوب شد و ولیالله شجاع پوریان عضو دوم علیالبدل و نماینده اسبق مجلس در دوره های ششم و هفتم جایگزین وی در شورای شهر تهران شد.
این بار نیز با انتصاب سلطانی فر به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، علی صابری که با 109411 رای نفر سی و چهارم و عضو علی البدل شورای شهر تهران شده بود، جایگزین وی در صندلی خیابان بهشت خواهد شد.
سلطانی فر پیش از نشستن بر کرسی ریاست سازمان میراث فرهنگی باید رسما از شورای شهر تهران استعفا دهد.
صابری عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است . وی فعالیتهای پیگیری نیز در زمینه حقوق معلولان دارد که عضویت در کمیته علمی مؤسسه استثنایی عصای سفید ، عضویت در کمیته 5 نفره تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ، عضویت در کمیته پیگیری و بهینه سازی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در سازمان بهزیستی ، ریاست هیئت مدیره شبکه تشکل های نابینایان وکم بینایان کشور از آن جمله است .
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