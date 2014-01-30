به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری 40 ساله دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی و کارشناس ارشد حقوقی امور معلولان سومین عضو علی البدل شورای شهر پایتخت است که در پی حکم جدید حسن روحانی رئیس جمهور برای انتصاب مسعود سلطانی فر عضو شورای شهر تهران به سمت معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جایگزین وی در شورا می شود.

پیش از این پس از آنکه محمدمهدی مفتح سی و یکمین عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، از شهر تویسرکان به مجلس شورای اسلامی راه یافت، مسعود سلطانی‌فر که با کسب 114 هزار و 118 رأی نفر سی و دوم و نخستین عضو علی البدل شورا شده بود، جایگزین وی شد.

پس از معرفی سلطانی فر به‌ عنوان گزینه اصلی وزارت ورزش وجوانان در دولت یازدهم، عملا وی نیز باید جای خود را به نفر سی و سوم علی البدل شورا ی می داد اما با عدم رای اعتماد مجلس به سلطانی فر ، وی دوباره به شورای شهر برگشت.

چندی بعد مهدی حجت منتخب اصلی شورای شهر تهران به عنوان معاون ریاست میراث فرهنگی منصوب شد و ولی‌الله شجاع پوریان عضو دوم علی‌البدل و نماینده اسبق مجلس در دوره های ششم و هفتم جایگزین وی در شورای شهر تهران شد.

این بار نیز با انتصاب سلطانی فر به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، علی صابری که با 109411 رای نفر سی و چهارم و عضو علی البدل شورای شهر تهران شده بود، جایگزین وی در صندلی خیابان بهشت خواهد شد.

سلطانی فر پیش از نشستن بر کرسی ریاست سازمان میراث فرهنگی باید رسما از شورای شهر تهران استعفا دهد.

علی صابری متولد 1352 دوره کارشناسی حقوق را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با کسب رتبه دوم کنکور سراسری 1369 گذرانده است . و دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران با موضوع پایان نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر اشخاص ثالث و دوره دکتری را در رشته حقوق خصوصی همین دانشگاه با موضوع پایان نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر به پایان برده است .

وی وکالت پرونده خونهای آلوده موسوم به هموفیلی ها را از سال 1381 که تاکنون بر عهده داشته که در این پرونده از بالغ بر دو هزار نفر احقاق حق شده است و هزار نفر دیگر پرونده مفتوح دارند.



صابری عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است . وی فعالیتهای پیگیری نیز در زمینه حقوق معلولان دارد که عضویت در کمیته علمی مؤسسه استثنایی عصای سفید ، عضویت در کمیته 5 نفره تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ، عضویت در کمیته پیگیری و بهینه سازی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در سازمان بهزیستی ، ریاست هیئت مدیره شبکه تشکل های نابینایان وکم بینایان کشور از آن جمله است .

وی که از سال 1389 تا کنون عضو شورای نخبگان حقوقی شهرداری تهران است در دوره چهارم انتخابات شورای شهر تهران از فهرست اصلاح طلبان به این شورا راه یافت.