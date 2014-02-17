به گزارش خبرنگار مهر ، فعالیت جایگاه های گاز CNGدر شهرک حکمت و ترمینال بجنورد متوقف شده و با توجه به این که اکنون جایگاه سیدی تنها جایگاه فعال گاز در بجنورد محسوب می شود در این جایگاه صف های طولانی تشکیل شده و رانندگان نیز از این وضعیت به شدت ناراحت هستند.

گفته می شود که تعطیلی دو جایگاه گاز مزبور به دلیل عدم پرداخت بهای گاز به شرکت گاز خراسان شمالی بوده و این شرکت نیز پس از آن که اخطارهای وی مبنی بر تسویه این بدهی ها کارگر واقع نشده، اقدام به قطع گاز کرده است.

رانندگان منتظر در صف‌های طولانی با اعتراض به این مسئله می گویند که با وجود تماس با فرمانداری و درخواست رسیدگی هنوز اقدامی در این زمینه نشده و آنها مجبورند بیش از دو ساعت برای سوخت گیری در صف گاز بمانند.

آنها می گویند جایگاه های گاز CNGبه صورت نقدی بهای گاز را از رانندگان می گیرند و بر این اساس نباید به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی، گاز آنها قطع شده و از ارائه خدمات بازمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بجنورد با داشتن 210 هزار نفر جمعیت دارای 3 جایگاه CNG در داخل شهر است.