پاورلیفتینگ کاران استان ایلام در مسابقات قهرمانی کشورافتخار آفرینی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح شنبه در جمع ورزشکاران ایلامی با اشاره به افتخارآفرینی پاورلیفتینگ کاران استان در مسابقات قهرمانی کشور، گفت: محمد علی صمیمی و بختیار درخشان دو ورزشکار شایسته استان توانستند در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ کشور که دراستان کرمانشاه برگزار شد در اوزان 120 و 93 کیلوگرم دو مدال طلای این رقابت ها را بر گردن آویزند.

وی ادامه داد این قهرمانان برای هفتمین باراست که مدال هایی را در این رشته کسب می کنند.

فتاحی اضافه کرد: در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور حدود 340 ورزشکار حضور داشتند.

وی بیان داشت: نخستین دوره رقابت های کاراته جام باشگاه های آسیا با حضور نمایندگان هشت کشور در کویت آغاز شده است.

وی بیان داشت: در ادامه این رقابت ها، ذبیح اله پورشیب کاراته کار سرافزار استان ایلام در وزن منهای 84 کیلوگرم با شکست دادن حریفان خود فینالیست شد ودر وزن منهای 84به مدال طلا رسید.

وی افزود: پورشیب در مرحله یک چهارم نهایی در مبارزه ای دیدنی با نتیجه 3 بر 2 رافائل آقایف قهرمان نامدار جهان و اروپا از جمهوری آذربایجان را شکست داد.

ذبیح اله پورشیب ملی پوشان کاراته کشورمان تاکنون چندین بار در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا شرکت کرده ودر جریان این بازیها در سال 2009 چین مدال طلا ،در سال 2011 چین مدال طلا و در کومیته تیمی نیز به مدال طلا دست یافت.

همچنین در مسابقات سال 2012 در ازبکستان نیز به مدال طلا ودر کومیته تیمی مردان نیز ومدال نقره را کسب کرده است ودر مسابقات اخیر 2014 کویت به مدال طلا رسید.