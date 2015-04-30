یادگیری در جهان امروز مبنای دانایی و قدرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی کانون در مراسم معرفی مدیرکل جدید آموزش و پژوهش کانون و قدردانی از تلاش‌های مدیرکل سابق گفت: دانایی مبنای قدرت است و در جهان رو به تغییر امروز، تنها کشورهایی می‌توانند حرف اول تغییرات سیاسی و اقتصادی را بزنند که خود را در زمره‌ی تولیدکنندگان دانش قرار داده باشند.

محمدعلی شامانی در این نشست علی‌رضا کرمانی را به عنوان مدیرکل جدید این اداره معرفی و تاکید کرد در دنیای پیش رو اگر نگاه ما از دیروز نشات بگیرد در فردای ما تغییری ایجاد نخواهد شد، در حالی که اگر بخواهیم در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان امروز در زمره تولیدکنندگان دانش قرار بگیریم، مبنای این تلاش یادگیری و آموزش است.

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی کانون، به همکاران خود گفت: شما یکی از بهترین کارهای عالم را بر عهده دارید چرا که مربیان کودکان را آموزش می‌دهید و مسایل کودکی را در حوزه‌ جامعه‌شناسی و ادبیات کودک با آنان مطرح می‌کنید و البته پاسخ‌های متفاوتی را هم به دست می‌آورید و این، مجموعه شما را به یک مجموعه راهبردی تبدیل می‌کند.

معاون فرهنگی کانون کار آموزش و پژوهش را پراهمیت عنوان کرد و افزود: فعالیت‌های شما بن‌مایه دانایی است و فرآیند یادگیری همکاران را تسهیل می‌کند. امیدواریم بتوانیم از این راه حس خوبی را در میان همکاران به وجود آوریم و آن‌ها را از لذت و حس دانایی سرشار کنیم.

شامانی از علی‌رضا کرمانی مدیرکل جدید آموزش و پژوهش کانون به عنوان مدیری باسواد، فاضل، آشنا با کانون و مهربان یاد کرد که مهم‌ترین دغدغه‌اش کودکی است و کمتر کسی - به ویژه در حوزه‌ی جامعه‌شناسی کودک - تا این حد مانند او دارای دغدغه است.

وی از خدمات بهمن کاظمی مدیرکل سابق و پیشکسوت کانون نیز در این مسوولیت قدردانی کرد و گفت: از طرف مدیرعامل کانون و همه‌ی بچه‌های ایران از شما قدردانی می‌کنیم.

علی‌رضا کرمانی مدیرکل جدید آموزش و پرورش کانون نیز با تاکید بر این نکته که متوجه مسئولیت خطیر خود در مجموعه کانون هست، یادآور شد کسانی در همه‌ این سال‌ها خشت بر خشت کانون نهاده‌اند و من هم امیدوارم بتوانم خشتی بر این بنا اضافه کنم.

وی ادامه داد: با مجموعه کانون غریبه نیستم و 20 سال در حوزه‌ی کودک فعالیت کرده‌ام و بیشتر مطالعات و تالیفات من به این حوزه اختصاص دارد. همین جا از همه‌ی همکارانم می‌خواهم که به من کمک کنند تا بتوانیم با صمیمیت - که مهم‌ترین ویژگی کارکنان کانون است - و البته جدیت سازمانی، کارها را به خوبی پیش ببریم.

بر اساس این گزارش بهمن کاظمی مدیرکل سابق آموزش و پژوهش کانون نیز با بیان خاطراتی از 35 سال فعالیت در کانون به عنوان عضو، مربی، کارشناس، پژوهشگر و مدیر تاکید کرد که این تعلق سازمانی تعهد ایجاد می‌کند و من تلاش کردم در همه‌ی این سال‌ها احساس بچه‌ها را درک کنم و به آن‌ها بگویم: «دوست‌تان دارم.»

وی که به جمع همکاران پیش‌کسوت و بازنشسته کانون پیوسته است تاکید کرد: وقتی برنامه‌های آموزشی به نتیجه می‌رسد که نیاز مربیان را شناسایی و از آن حمایت کنیم. وقتی این نیاز برانگیخته شد آن‌ها به سمت مطالعه و کتاب‌خوانی می‌روند.

در این مراسم که تعدادی زیادی از همکاران و کارشناسان آموزش و پژوهش کانون حضور داشتند برخی از کارشناسان و یکی از بازنشستگان این مجموعه در سخنانی از خدمات مدیرکل سابق این مجموعه قدردانی کردند.

خواندن متن لوح تقدیر مدیرعامل و حکم انتصاب مدیرکل جدید و اعطای این لوح‌ها پایان بخش این آیین بود.

علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون روز هفتم اردیبهشت 1394 و بر اساس پیشنهاد معاون فرهنگی با صدور حکمی علیرضا کرمانی را که دارای سوابق متعدد اجرایی، آموزش و پژوهشی است به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پژوهش کانون منصوب کرد.

وی در این حکم از مدیرکل جدید خواسته است با بهره‌مندی از مشارکت و هم فکری صاحب‌نظران و کارشناسان نسبت به کیفیت بخشی آموزش مربیان، کارشناسان و مدیران و طراحی و اجرای پژوهش‌های مورد نیاز و کاربردی کانون اهتمام ورزد.