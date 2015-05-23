وجود جانبازان نشان دهنده ملت استقلال طلب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز (شنبه) در نخستین کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی که در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا برگزار شد، حضور پیدا کرد و ضمن تبریک روز پاسدار به مقام معظم رهبری ـ بزرگ جانباز انقلاب اسلامی ـ گفت: از صدر اسلام تمام کسانی که پیشتر و بیشتر از ما ایمان پیدا کرده‌اند، مشمول دعای خیر بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مصداق عینی دعاها در انقلاب اسلامی، شهدا و جانبازان هستند، افزود: این برادران شهید و جانباز در ایمان از ما سبقت گرفته‌اند و اگر امروز ما در این انقلاب زندگی می‌کنیم، ثمره رنج و رشادت‌های این جانبازان عزیز است.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار امام (ره)‌ با جانبازان جنگ تحمیلی در دوران دفاع مقدس، گفت: امام (ره) در دیدار با جانبازان فرمودند: «جانبازان در دیدار با خداوند سند دارند و من ندارم» و امام شهدا و جانبازان، شما عزیزان را این‌طور بیان کرده‌اند که حقیقتاً همین‌طور است.

حداد عادل ادامه داد: کم‌توانی شما جانبازان عزیز، توانمندی ملت ما بوده و وجود شما، نشانه بزرگی این ملت مسلمان است. این عصاهایی که شما دارید، این پیام را به ملت می‌دهد که شما می‌خواسته‌اید ملت مستقل داشته باشید و به هیچ قدرت بیگانه‌ای تکیه نکنید.

وی با اشاره به اینکه حضور جانبازان در جامعه ایران یادآور شهدا است، تصریح کرد: مردم وقتی شما را می‌بینند، به صورت منطقی و ذهنی به این مساله توجه می‌کنند که این برادران جانباز تا یک قدمی شهادت پیش رفته‌اند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی افزود: شما یادآور روزهای پر از ایثار و فداکاری در دوران دفاع مقدس هستید؛ دورانی که برکت و معنویت الهی در فضای جامعه ما موج می‌زد و شما یادآور روزهای عزیزی هستید.

حداد عادل با اشاره به اینکه بسیاری از شما جانبازان درد و رنجتان با شروع جانبازی آغاز نشده است، گفت: شما جانبازان عزیز درد و رنجی مداوم دارید و هر زمانی که بنده خبر شهادت یک جانباز شیمیایی را می‌شنوم، با خود می‌گویم که ما چه کرده‌ایم، شکستگی‌ شما به ۱۰۰ درست می‌ارزد.

وی تاکید کرد: مجلس ما مفتخر است که دهها نماینده جانباز دارد و وجود آنها چراغ روشنی در مجلس است و هر چه که زمان می‌گذرد، نسلی که در جامعه بوجود می‌آید، اطلاع کمتری از دوران دفاع مقدس خواهد داشت و این امری طبیعی است و تصوری که این نسل از جبهه و جنگ دارد، نسل بعدی نخواهد داشت.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خدا نکند روزی فرا برسد که تصویر انقلاب اسلامی محو و کمرنگ‌‌ شود، ادامه داد: باید نگران بود و از تمام ظرفیت‌ها برای پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد. مجموعه جانبازان یک مجموعه کامل کمی و کیفی است و این مجموعه از طریق یک تشکل باید در خدمت انقلاب قرار گیرد.

حداد عادل در پایان خاطر نشان کرد: جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نشان‌دهنده یک واقعیت حقیقی است و امیدواریم که این انقلاب به آرمان‌هایی که جانبازان، شهدا و امام شهدا داشته اند، برسد.