اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ زمان بازگشت نفت به نرخ ۶۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

اینترنشنال بیزینس تایمز : نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» آمریکا در سال آینده میلادی به تدریج تا ۴ درصد افزایش خواهد یافت.

پی تی آی : رشد اقتصادی هند با کنترل نرخ تورم می تواند به ۸ تا ۸.۵ درصد افزایش یابد.

بلومبرگ : با اجرای «پیمان صلح» در لیبی، معاملات نفتی در این کشور رونق می گیرند.

سی ان بی سی : پیش بینی می شود تا پایان سال آینده میلادی قیمت نفت به ۶۰ دلار باز گردد.

فایننشال تریبون : دادگاه بین المللی حکمیت، رای خود راجع به پرونده مناقشه گازی ایران و ترکیه را در اواخر ماه آینده میلادی اعلام می کند.

گلوبال کپیتال : اصلاحات اقتصادی در ایتالیا، موفقیت آمیز بود و این کشور را در مسیر بازگشت به سوی آهنگ رشد قرار داده است.

نیوز نو : صندوق بین المللی پول از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست، نسبت به نظام مالیاتی خود اصلاحات داشته باشند.

فایننشال تریبون : قرارداد ساخت نیروگاه یکهزار و ۴۰۰ مگاواتی توسط روسیه در ایران نهایی می شود.

نیوز نو : اتیوپی با شدیدترین بحران کمبود غذا در ۳۰ سال اخیر مواجه شده است.

الاهرام : واردات مصر در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش داشت.

کیوان ای : صندوق بین المللی پول با اعطا وام ۴۹۸.۱ میلیون دلاری به پاکستان موافقت کرد.

فایننشال تریبون : شرکت ملی حفاری ایران در آینده نزدیک عملیات خود را در دریای شمال آغاز می کند.

نیوز نو : ابران و الجزایر بر سر کاهش قیمت نفت صحبت کردند.