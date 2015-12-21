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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۸:۲۹

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ زمان بازگشت نفت به نرخ ۶۰ دلار

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ زمان بازگشت نفت به نرخ ۶۰ دلار

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

اینترنشنال بیزینس تایمز : نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» آمریکا در سال آینده میلادی به تدریج تا ۴ درصد افزایش خواهد یافت.

پی تی آی : رشد اقتصادی هند با کنترل نرخ تورم می تواند به ۸ تا ۸.۵ درصد افزایش یابد.

بلومبرگ : با اجرای «پیمان صلح» در لیبی، معاملات نفتی در این کشور رونق می گیرند.

سی ان بی سی : پیش بینی می شود تا پایان سال آینده میلادی قیمت نفت به ۶۰ دلار باز گردد.

فایننشال تریبون : دادگاه بین المللی حکمیت، رای خود راجع به پرونده مناقشه گازی ایران و ترکیه را در اواخر ماه آینده میلادی اعلام می کند.

گلوبال کپیتال : اصلاحات اقتصادی در ایتالیا، موفقیت آمیز بود و این کشور را در مسیر بازگشت به سوی آهنگ رشد قرار داده است.

نیوز نو : صندوق بین المللی پول از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست،  نسبت به نظام مالیاتی خود اصلاحات داشته باشند.

فایننشال تریبون : قرارداد ساخت نیروگاه یکهزار و ۴۰۰ مگاواتی توسط روسیه در ایران نهایی می شود.

نیوز نو : اتیوپی با شدیدترین بحران کمبود غذا در ۳۰ سال اخیر مواجه شده است.

الاهرام : واردات مصر در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش داشت.

کیوان ای : صندوق بین المللی پول با اعطا وام ۴۹۸.۱ میلیون دلاری به پاکستان موافقت کرد.

فایننشال تریبون : شرکت ملی حفاری ایران در آینده نزدیک عملیات خود را در دریای شمال آغاز می کند.

نیوز نو : ابران و الجزایر بر سر کاهش قیمت نفت صحبت کردند.

کد مطلب 3004860
علیرضا کمندی

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