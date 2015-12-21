به گزارش خبرنگار مهر، در هیاهوی بازار ارز و تغییرات قیمتی که در این بازار به وجود آمده، بازار مسکن همچنان به روال قبل درگیر رکود است و شرایطی به وجود آمده که فروشندگان مسکن که زمانی قیمت‌ها را به روز تعیین می‌کردند، در به در به دنبال مشتری هستند و حاضرند قیمت‌ها را به طور ناباورانه ای کاهش دهند.

در واقع قیمت آپارتمان‌هایی که روزگاری تا بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می رسید، امروزه به شدت کاهش یافته و به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است و شاید بتوان با قیمت‌هایی کمتر هم یک واحد آپارتمان را خریداری کرد. از سوی دیگر، افزایش وام مسکن در چندماهه گذشته هم نتوانسته تغییری را در متقاضیان ایجاد کند و همچنان خریداران نسبت به بازار مسکن مقاومت نشان می دهند.

براین اساس وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مسکن در دو مرحله وام مسکن را افزایش داد. در مرحله اول با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن وام را به ۸۰ میلیون تومان برای شهر تهران افزایش داد و در مرحله بعد با افزایش وام سپرده ممتاز مسکن به ۶۰ میلیون تومان موافقت کرد اما باوجودیکه هرکدام از این اقدامات در سال های ۹۰ و ۹۱ می توانست بازار را به حد انفجار برساند اما بازار مسکن در سال ۹۴ به هیچکدام از این سینگنال ها روی خوش نشان نمی‌دهد.

هرچند که دولت با این اقدامات سعی دارد علاوه بر جلوگیری از تورم، قدری رونق را به این بازار برگرداند اما مقاومت خریداران باعث شده است که تغییری را در وضعیت مسکن شاهد نباشیم و همچنان قیمت‌ها در این بخش رو به کاهش بوده و تعداد قراردادهای خرید و فروش هم بسیار کم است.

البته بنا به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی، از سال ۹۵ قرار است بازار مسکن تکانی بخورد و از این رکود خارج شود اما اینکه واقعا این اتفاق میافتد و یا اینکه به نفع متقاضیان بازار مسکن خواهد بود یا نه، موضوعی است که هنوز مشخص نشده است.

نرخ آپارتمان در برخی محله های تهران

یک واحد آپارتمان ۶۲ متری در پونک - بلوار عدل با عمر ۵ ساله ۲ دوخوابه با امکانات به نرخ ۳۱۵ میلیون تومان به فروش می رسد و در خواجه نظارم واحدی ۶۳ متری لوکس با امکانات طبقه دوم و عمر ۵ ساله ۲۳۰ میلیون تومن قیمت گذاری شده است.

همچنین در محدوده سعادت آباد - بلوار فرهنگ واحدی ۶۳ متری بدون پارکینگ بازسازی شده هر مترمربع ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده و در جنت آباد ایرانپارس-شقایق آپارتمانی ۶۴ متری دو دوخوابه، بازسازی شده ۲۱۵ میلیون تومان فروخته می شود.

براین اساس، واحد دیگری با متراژ ۶۵ متر در خیابان خواجه عبدالله با امکانات ۳۲۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در بلوارفردوس - شقایق‌جنوبی یک دستگاه آپارتمان ۶۵ متری و دوخوبه با پارکینگ و انباری، ۲۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در نارمک خیابان گلستان هم واحدی ۶۴ متری ۱۵۰ میلیون تومان فروخته می شود و آپارتمانی در هفت تیر با متراژ ۸۰ متر یک خوابه و با عمر ۲۰ ساله هم ۲۰۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در شهرک غرب واحدی ۷۷ متری و دو خوابه با امکانات، ۴۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در قیطریه - چیذر یک دستگاه آپارتمان ۷۸ متری و ۲ خوابه با پارکینگ و انباری ۴۳۵ میلیون تومان فروخته می شود.