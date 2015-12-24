کردستان از خشکسالی عبور نکرده است/موازی کار چالش اصلی هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالب حیدری ظهر امروز پنج شنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: خوشبختانه میزان بارش ها در استان کردستان با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است و انتظار داریم که این روند مناسب بارش در فصل زمستان نیز ادام داشته باشد.

وی ادامه داد: کردستان و بخش زیادی از کشورمان طی بیش از یک دهه اخیر درگیر خشکسالی بوده است و به همین دلیل امکان جبران این خشکالی با یک سال بارش مناسب امکان پذیر نیست و به همین دلیل تاکنون کردستان از خشکالی عبور نکرده است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان با بیان اینکه سرمای سال جاری امری طبیعی و عادی است، افزود: با توجه به اینکه طی یک دهه اخیر میزان بارش و همچنین سرمای هوا کم بوده است بنابراین همه ما عادت کرده بودیم ولی سرما و همچنین بارش سال جاری امری طبیعی و عادی بود.

وی با بیان اینکه اتفاق خاصی در خصوص شرایط جوی در فصل پائیز و زمستان در استان کردستان و سایر مناطق کشور روی نداده است و این یک روال طبیعی است، بیان کرد: علیرغم اینکه بعضی ها ادعا می کنند که میزان بارش ها زیاد بوده و سرمای هوا زیاد است ولی همچنین ادعای درست نیست و ما امسال با سرمای طبیعی فصل زمستان مواجه خواهیم بود.

افزایش ۱۲۲ درصدی بارش در استان کردستان

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری به میزان بارش ها در استان کردستان اشاره کرد و افزود: میزان بارش در فصل پاییز در استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشه بالغ بر ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است و این میزان بارش در این فصل طی یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.

وی گفت: ۵۰ درصد از کل بارش سال جاری یعنی از ابتدای مهر ۹۴ تا ابتدای مهر ۹۵ در فصل پاییز صورت گرفته است و این مهم در حالی است که معمولا ۳۰ درصد از کل بارش سال در فصل پاییز صورت می گیرد و این اتفاقی خوب برای استان کردستان است.

وی میانگین بارش در سال جاری در استان کردستان را ۲۷۶ میلیمتر عنوان کرد و گفت: ثبت این میزان بارش در استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۳ درصدی مواجه شده است و در مقایسه با میانگین ۹۳ درصد افزایش داشته است.

حیدری اظهار داشت: همچنین بررسی آمارهای در اختیار اداره کل هواشناسی استان کردستان نشان می دهد که مریوان با ۵۲۹ میلیمتر بارش رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است و این میزان بارش در سال جاری در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۰ درصدی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه این بارش ها وضعیت خوبی برای استان کردستان به شمار می رود، عنوان کرد: باید توجه داشت که کردستان به دلیل ۱۰ سال خشکسالی ضربه های زیادی دیده است و به همین دلیل علیرغم این بارش های مناسب ما باید برنامه های حوزه خشکسالی و مدیریت آب را در این استان دنبال کنیم.

مدیریت واحد در حوزه هواشناسی یکی از نیازهای اصلی است

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به چالش مهم پیش روی این سازمان، افزود: یکی از چالش های اصلی هواشناسی در کشور ما موازی کاری است و به همین دلیل دولت باید در این زمینه برنامه ریزی بهتری را انجام دهد.

وی گفت: در حالی که بر اساس قانون سازمان هواشناسی باید متولی اصلی این حوزه باشد و سایر ادارات و سازمان های دولتی و حتی بخش خصوصی از داده های این سازمان استفاده کنند که متاسفانه امروز شماری دیگر از وزارت خانه ها در این حوزه ورود پیدا کرده اند.

وی ضمن انتقاد از این وضعیت، بیان کرد: زمانی که سایر سازمان ها و وزارت خانه ها در این مقوله ورود پیدا کنند در نتیجه نمی توان به خروجی مشخصی نیز دست پیدا کرد و به همین دلیل باید مدیریت واحد را در این حوزه در دستور کار قرار داد.

حیدری همچنین با اشاره به خدمات قابل توجه سازمان هواشناسی به مردم در سطح کشور و استان کردستان، یادآورشد: در حال حاضر اداره کل هواشناسی استان کردستان در طول روز داده های زیادی را تولید و برای استفاده به مردم عرضه می کند.

وی گفت: بهره برداری از اطلاعات و داده های حوزه هواشناسی در استان کردستان برای برنامه ریزی و مدیریت بهتر یکی از نیازهای اصلی است که خوشبختانه طی چند سال اخیر در این حوزه در استان هماهنگی های خوبی ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون در استان کردستان علاوه بر ادارات و سازمان های ولتی، بخش های خصوصی نیز از اطلاعات در اختیار اداره کل هواشناسی استان استفاده می شود و این مهم می تواند از بروز مشکلات مختلفی در سطح جامعه جلوگیری کند.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در پایان سخنان خود در این نشست خبری ضمن تقدیر از همکاری خبرنگاران رسانه های جمعی این استان، بیان کرد: خوشبختانه هم اکنون اداره کل هواشناسی استان کردستان از تمامی ظرفیت های در اختیار خود برای اطلاع رسانی به مردم استفاده می کند و البته در این میان رسانه های جمعی استان هم مشارکت و همراهی خوبی با ما دارند که این همکاری قابل تقدیر است.