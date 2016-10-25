به گزارش خبرنگار مهر، اوایل هفته جاری خبری مبنی بر تعیین نرخ رسمی ۱ میلیون و 100 هزار تومان برای خرید بلیت هواپیما در مسیرتهران-نجف-تهران و تهران- بغداد-تهران ونرخ ۱میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای سفررفت و برگشت از مشهد به نجف و بغداد منتشر شد.

سازمان هواپیمایی کشوری علت تعیین این نرخ رسمی را عدم تکرار مشکلات سال گذشته و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه خرید بلیت هواپیما در اربعین حسینی(ع) عنوان کرد و افزایش نظارت بر قیمت های آژانس های هوایپمایی را یکی از راهکارهای موثر دراین زمینه دانست.

دراین میان و باوجود تعیین نرخ مصوب از سوی سازمان هواپیمایی و ایرلاین ها، گزارش میدانی خبرنگار مهر از آژانس های هواپیمایی تهران نشان می‌دهد که قیمت بلیت سفر به بغداد و نجف در ایام اربعین حسینی بیش از رقم مصوب است. در این گزارش خبرنگار مهر به ۱۰ آژانس هواپیمایی در شهر تهران که امتیاز فروش بلیت عتبات عالیات را دارند، مراجعه کرد یا تماس گرفت.

یکی از آژانس های هواپیمایی رقم بلیت تهران- نجف- تهران را ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و تهران- بغداد- تهران را یک میلیون و 900 هزارتومان اعلام کرد. آژانس دیگری قیمت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را برای بلیت رفت و برگشت به نجف و ۱میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را برای بغداد عنوان کرد البته کارمند این آژانس با صراحت نرخ بلیت اعلام شده را مربوط به یک هفته پیش از اربعین حسینی دانست و گفت: در روزهای نزدیک به اربعین قیمت ها ممکن است به ۲ میلیون تومان هم برسد.

یک آژانس هواپیمایی دیگر که تنها بلیت تهران- نجف- تهران را می فروخت، نرخ بلیت را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت که قیمت ها از یک هفته پیش از اربعین تا یک هفته پس از این تاریخ همین رقم است.

آژانس های دیگر هواپیمایی هم بااعلام بسته بودن سایت و دریافت شماره تماس، عنوان کردند که با باز شدن سایت، قیمت و شرایط پرواز را تلفنی اعلام می کنند. تفاوت نرخ بلیت هواپیما با قیمت مصوب تنها به مراجعه حضوری و تلفنی به آژانس های هواپیمایی محدود نمی شود بلکه نگاهی به قیمت بلیت در سایت های اینترنتی فروش بلیت هم نشان می دهد که قیمت بلیت دوسفره از ۱ میلیون تومان تا ۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و بسته به شرکت هواپیمایی ارائه دهنده خدمات تغییر می کند.

تفاوت ۵۰ درصدی نرخ های مصوب با نرخهای اجرایی بلیت هواپیما برای اربعین حسینی در شرایطی است که تااربعین حسینی ۲۷ روز مانده و این موضوع زنگ خطر تکرار بازار سیاه سال های گذشته را به صدا درآورده است.