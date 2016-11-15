برنامه تعطیلی سینماها به مناسبت اربعین اعلام شد

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی رسمی در هفته آینده به مناسبت اربعین حسینی گفت: برنامه‌ تعطیلی سینماهای سراسر کشور در اربعین حسینی مشخص شده و بر همین اساس، سینماها در سراسر کشور از ساعت ۱۹ روز شنبه ۲۹ آبان ماه تعطیل می‌شوند و این تعطیلی تا پایان روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه ادامه دارد.

وی تاکید کرد: در تاریخ‌های اعلام شده، هیچ فیلمی در سینماها اکران نمی شود.

فرجی در پایان گفت: سینماهای سراسر کشور از روز دوشنبه اول آذر ماه پذیرای علاقمندان به سینما هستند.