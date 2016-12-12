  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد

افزایش ۸درجه ای دمای هوا در گلستان/ احتمال آتش سوزی در جنگل ها

افزایش ۸درجه ای دمای هوا در گلستان/ احتمال آتش سوزی در جنگل ها

گرگان-مدیرکل هواشناسی گلستان از افزایش هشت درجه‌ای دمای استان خبر داد و گفت: با وزش بادگرم احتمال وجود آتش سوزی در عرصه های جنگلی وجود دارد.

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین الگوهای پیش‌یابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: طبق الگوهای فعلی با ورود جریانات گرم جنوبی دمای هوای گلستان به‌ویژه در نواحی شرقی گلستان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۶ تا هشت درجه گرم‌تر می‌شود.

وی بابیان اینکه وزش نسبتاً شدید باد گرم هم از پیامدهای این جریانات جنوبی است، افزود: از اوایل صبح پنج‌شنبه بارش‌ها در بیشتر نواحی استان آغازشده و رفته‌رفته شکل پراکنده به خود گرفته و در نواحی مرتفع استان بارش‌ها به‌صورت برف پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان اظهار کرد: در این مدت اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی استان دور از انتظار نیست و از بعدازظهر جمعه بارش‌های پراکنده تضعیف و به‌تدریج این سامانه از استان خارج می‌شود.

وی افزود: با توجه به افزایش دما، خشکی هوا و وزش باد گرم نسبت احتمال بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی گلستان وجود دارد.

داداشی گفت: در حال حاضر دمای شهر گرگان ۱۴ درجه سانتی گراد، مینودشت با ۱۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر و مراوه‌تپه با ۱۱ درجه سانتی‌گراد سردترین شهر استان گزارش‌شده‌اند.

کد مطلب 3848037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها