افزایش ۸درجه ای دمای هوا در گلستان/ احتمال آتش سوزی در جنگل ها

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین الگوهای پیشیابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: طبق الگوهای فعلی با ورود جریانات گرم جنوبی دمای هوای گلستان بهویژه در نواحی شرقی گلستان طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۶ تا هشت درجه گرمتر میشود.
وی بابیان اینکه وزش نسبتاً شدید باد گرم هم از پیامدهای این جریانات جنوبی است، افزود: از اوایل صبح پنجشنبه بارشها در بیشتر نواحی استان آغازشده و رفتهرفته شکل پراکنده به خود گرفته و در نواحی مرتفع استان بارشها بهصورت برف پراکنده خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان گلستان اظهار کرد: در این مدت اختلال در تردد جادههای کوهستانی استان دور از انتظار نیست و از بعدازظهر جمعه بارشهای پراکنده تضعیف و بهتدریج این سامانه از استان خارج میشود.
وی افزود: با توجه به افزایش دما، خشکی هوا و وزش باد گرم نسبت احتمال بروز آتشسوزی در عرصههای جنگلی گلستان وجود دارد.
داداشی گفت: در حال حاضر دمای شهر گرگان ۱۴ درجه سانتی گراد، مینودشت با ۱۵ درجه سانتیگراد گرمترین شهر و مراوهتپه با ۱۱ درجه سانتیگراد سردترین شهر استان گزارششدهاند.
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