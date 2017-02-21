نخستین کافه گالری هنرهای سنتی اصفهان افتتاح شد

فریدون‌ الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام افتتاح نخستین کافه گالری هنرهای سنتی اصفهان اظهار داشت: هدف از ایجاد این کافه گالری، پذیرایی سنتی از گردشگران و دوستداران هنرهای سنتی و میراث فرهنگی است و در کنار این هدف اولیه گردشگران با آثار میراث فرهنگی و صنایع دستی اصفهان نیز آشنا می‌شوند.

وی افزود: ثبت اصفهان به عنوان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی نشانه ارزش صنایع هنری اصفهان است و بر این اساس در طول‌ سال‌های گذشته اقدامات خوبی در راستای معرفی صنایع‌دستی بی بدیل اصفهان به گردشگران داخلی وخارجی انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: قدمت هنر در اصفهان بسیار دیرینه‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود به طوری که صنایع دست‌ساز بشری از سنگ‌های طبیعی، در ناحیه قلعه‌بزی مبارکه پدیدار شده است که قدمت آنها به ۴۰ هزار سال قبل برمی‌گردد.

قاچاق کالاهای قاچاق و بی کیفیت مهم‌ترین رقیب در راه رونق صنایع دستی اصفهان

وی قاچاق کالاهای قاچاق و بی کیفیت را مهم‌ترین رقیب در راه رونق صنایع دستی اصفهان برشمرد و ابراز داشت: بر این اساس نمایشگاه دستاوردهای مبارزه با کالای قاچاق و بی کیفیت را در حوزه صنایع دستی اصفهان در گالری نقش خانه اصفهان واقع در بازار تاریخی اصفهان و در جنب مسجد تاریخی شیخ لطف الله افتتاح شده است.

الله‌یاری اضافه کرد: این نماشگاه در ارتقای سطح آگاهی شهروندان و گردشگران در زمینه آشنائی با آثار بی کیفیت صنایع دستی و کالاهای قاچاق در این حوزه موثر است و به یقین در کنار اقدامات بازدارنده می‌تواند کمک خوبی به ارتقای سطح کیفی صنایع دستی و مبارزه با کالاهای قاچاق و یا غیر ایرانی باشد.