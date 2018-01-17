به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده عصر امروز چهارشنبه در آیین یازدهمین دوره جشنواره تجلیل از نخبگان وبرترینهای کنکور شهرستان اهر که در سالن شهید مطهری برگزار شد، اظهار کرد: دانشآموزانی که رتبههای برتری در کنکور سراسری کسب کردهاند بیش از خانوادهها، مسئولین و بنده به آنها افتخار میکنم و همین نخبگان اهری برای بنده مایه مباهات است که آینده کشور را نخبگان رقم خواهند زد.
وی رشد علمی و بالندگی کشور را از برکات نظام جمهوری اسلامی دانست، افزود: پیش از انقلاب اسلامی هیچ توجهی به بالندگیهای علمی، رشد و تولید علم نمیشد و حتی حکومتهای طاغوتی از جهل مردم استفاده میکردند چون اگر مردم باسواد میشدند از حکومت مطالباتی داشتند به همین خاطر حکومت طاغوت با رشد علمی و باسوادی مردم مخالفت میکرد.
امام جمعه اهر با اشاره به اینکه نظام اسلامی و ولایی برای اقشار دانشآموز و دانشجو اهمیت ویژهای قائل است، گفت: افتخار ماست که رهبری اندیشمند، صاحبنظر، مرجع و مجتهدی چون امام خامنهای داریم و همانطور که میدانیم رهبر فرزانه انقلاب برای دانشجویان بیشتر وقت میگذارند و همه اینها نشان از توجه ایشان به مسائل علمی در کشور بوده که اکنون شاهد پیشرفتهای علمی در کشور هستیم.
تمامی موفقیتهای کشور نشات گرفته از روحیه انقلابی است
حاجیزاده ادامه داد: جمهوری اسلامی در زمینه تولید علم کارنامه درخشانی دارد که در دنیا یکی از کشورهای حسابشده به شمار میرود، این مسائل موجب میشود تا از نعمت انقلاب سپاس گذار بوده و روحیه انقلابی را حفظ کنیم.
وی بابیان اینکه تمامی موفقیتها، عزت و عظمت کشور ما نشات گرفته از روحیه انقلابی است، گفت: در کشوری زندگی میکنیم که عزت و عظمت دارد و هیچگاه در مقابل استکبار جهانی سر تعظیم فرود نمیآورد و امید میرود که نخبگان جامعه نیز با تأسی و حفظ روحیه انقلابی برای سرافرازی کشور بیش از پیش تلاش کنند.
امام جمعه اهر روحیه انقلابی را رمز پیروزی در عرصههای مختلف ذکر کرد، اضافه کرد: فردی که دارای ایمان و تقواست از نظر اندوختههای علمی نسبت به کسی که اندوخته علمی ندارد بیشتر است.
حاجیزاده با ذکر اینکه استعدادی که نخبگان دارند اگر ایمان و تقوایشان نیز بیش از الآن باشد به مرحله نبوغ سعود میکنند، تصریح کرد: انسان همواره باید از نعمتهای خدادادی شکر گذار باشد، کسی که از هوش سرشار برخوردار بوده باید بداند که نسبت به کسی که شاید مشکل خاصی دارد از نعمت هوش بهرهمند است که این امر جای شکرگذاری از پروردگار متعال را دارد.
وی تأکید کرد: به فردی که نخبه و با استعداد گفته میشود اینطور نباشد که فکر کند چون نخبه و یا با استعداد است دیگر نیازی به مطالعه و کارهای پژوهشی ندارد در حالی که لازم است ضمن شکرگذاری از خداوند و برای کمک به کشور علمی در جامعه بیش از پیش مطالعه کرده و به کارهای پژوهشی بپردازد.
امام جمعه اهر با تأکید بر اینکه نخبگان در جامعه تأثیرگذاری فراوانی دارند، یادآور شد: نخبگان باید از بازیهای سیاسی به دور باشند بنده نمیگویم از سیاست چیزی ندانید بهطوری که مقام معظم رهبری فرمودند جوان باید از مسائل روز کشور و سیاست آگاهی داشته باشد البته توصیه میکنیم که وارد بازی سیاسی نشوید چون شاید برخیها از استعداد و نخبگی شما برای تشکلات خودشان استفاده کنند.
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